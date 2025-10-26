Jovana je u luksuznom beogradskom restoranu proslavila rođendan uz raskošnu žurku koja je trajala do ranih jutarnjih sati. Gosti su uživali u muzici, hrani i veselju, ali najviše pažnje privukao je njen neobičan performans, trenutak kada se voditeljka polila svetom vodom pri ulasku u restoran.

Taj čin izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama, a među onima koji su ga osudili bio je i Veljko Ražnatović. Međutim, Jovana nije ostala dužna.

Na svom Instagram profilu uputila mu je oštar odgovor koji je odmah postao viralan. FOTO: ATA images/M. P. Printskrin Instagram ac3isb4ck

- Prema stepenu inteligencije ide i razumevanje performansa. Svako će pružiti ono što ima da da. Od Veljka možemo očekivati da dobro bije, pošto mu je to profesija, ali ne i da razume upotrebu svete vode na mom nastupu. Uostalom, ko kako sudi, tako će mu biti suđeno. Zato, neka povede računa i neka više gleda svoju avliju koja je spremna za čistku, a moje dvorište neka prepusti najboljem gradinaru bašte života - poručila je Jovana.

Voditeljka je potom nastavila još oštrijim tonom:

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Jadan je onaj koji drugog mora pljunuti da bi sebe doveo u centar pažnje. Izgleda da mu više ne ide pod sintagmom ''Cecin sin'' pa bi sad da se prišljamči kraljici šera kao njen fan. Izvini, kad sa decom budem želela da se bavim, tada ću joj decu i roditi, ponosne ćerke. Do tad, Cecin sine, ćuti i udaraj. Za bolje i nisi. Za bolje, trebalo je da učiš od boljih, za početak, imao si od koga, svog oca, a ti, po svemu sudeći, bio si ponavljač.

U završnici svoje objave, Jovana je uputila i poruku s jasnom simbolikom: Foto: ATA images

- I znaš, između pojmova Cecin sin i Arkanov naslednik, zna čovek da se pogubi, posebno kad ti manjka svoje ličnosti. To je ozbiljan kompleks. I da, ne može mačku lavlja glava, ne stoji mu. Mačak ostaje zauvek mačak, a lav je gospodar džungle, rođen, a ne stvoren - zaključila je voditeljka.

BONUS VIDEO: