Šareno odeveni plesači predstavljali su glavne etničke grupe zemlje, uključujući autohtone narode sa Bornea, kao i malajske, kineske i indijske zajednice. U pratnji predsednika bio je malezijski premijer Anvar Ibrahim, koji je takođe pratio ritam muzike. Video se ubrzo proširio društvenim mrežama.

Petodnevna azijska misija

Trampova petodnevna turneja po Aziji ima za cilj jačanje američkog uticaja i trgovinskih sporazuma u regionu. Planirani su susreti sa novoizabranom japanskom premijerkom Sanae Takaiči u Tokiju, kao i sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u Južnoj Koreji. Kao dodatak planu puta u zadnjem času pominje se i mogući sastanak sa severnokorejskim vođom Kim DŽong Unom duž demilitarizovane zone.

Putovanje s usputnim stanicama

Putovanje je počelo užurbanim tempom. Avion Air Force One do Malezije su pratila dva lovca F-18 kao počasna pratnja. Tokom leta iznad Atlantika, Tramp je održao 14-minutnu konferenciju za novinare pre zaustavljanja radi punjenja goriva u Nemačkoj. Usledila je i stanica u Kataru, gde je Tramp u avionu ugostio emira Tamima bin Hamada Al Thanija i premijera Mohameda bin Abdulrahmana Al Thanija.

Mirovni plan za Gazu

Zaustavljanje u Kataru bilo je usmereno na jačanje Trampovog mirovnog plana za Gazu, koji uključuje finalizaciju međunarodnih mirovnih snaga za tu ratom razorenu palestinsku enklavu. To je usledilo nakon što su Izrael i Hamas pristali na prekid vatre u sklopu Trampovog okvira od 20 tačaka za okončanje dvogodišnjeg sukoba. "Imaćete mir na Bliskom istoku. Ovo je pravi mir", izjavio je predsednik.

"Ovo se nikada pre nije dogodilo - 3.000 godina se ovo nije dogodilo." Dodao je kako se multinacionalna grupa zemalja koja će biti raspoređena u Gazi formira. "SAD se ne mora previše uključivati. Oni su sposobni to da reše", rekao je. "Vrlo značajne nacije. Imamo Saudijsku Arabiju, UAE, Katar. Imamo te tri, a zatim imate mnoge iza njih, pa čak i s njima. Turska je uključena. Indonezija je uključena. Jordan, Egipat. To je neverovatna grupa."

Sporazum Kambodže i Tajlanda

Rešavanje sukoba ostaje visoko na Trampovom dnevnom redu, uprkos tome što ovog meseca nije dobio Nobelovu nagradu za mir. Glavni događaj u malezijskoj prestonici biće ceremonijalno potpisivanje mirovnog sporazuma između Kambodže i Tajlanda. NJihov petodnevni pogranični rat u julu, u kojem je poginulo najmanje 66 osoba, okončan je Trampovim posredovanjem i pretnjama višim američkim carinama.

