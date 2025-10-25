Predsednik Venecuele Nikolas Maduro optužio je Sjedinjene Američke Države da "fabrikuju novi rat" nakon što su na Karibe poslale najveći ratni brod na svetu, nosač aviona "DŽerald Ford", koji je isplovio iz hrvatske luke Split.

Ovaj nosač aviona, sposoban da prevozi do 75 letelica, predstavlja značajno povećanje američke vojne prisutnosti i vatrene moći u regionu. SAD su do sada izvele deset vazdušnih napada na plovila u okviru, kako navode, borbe protiv narko-trafikanata. Foto: Profimedia

Tramp je optužio Madura da je "na čelu narko-kartela", što Maduro odlučno negira. Međutim, u Venecueli raste zabrinutost da bi američko vojno prisustvo moglo biti uvod u pokušaj svrgavanja dugogodišnjeg Trampovog neprijatelja s vlasti.

SAD ne priznaju Madura kao legitimnog predsednika Venecuele, nakon što su izbori 2024. godine ocenjeni kao nefer i neregularni. Prema opozicionim izvorima sa biračkih mesta, njihov kandidat je odneo ubedljivu pobedu.

Prema pisanju BBC-ja, iako je Venecuela deo regionalne mreže krijumčarenja droga, njena uloga u trgovini narkoticima smatra se relativno malom.

Hrvatska samo usputna tačka

Najveći ratni brod na svetu, američki nosač aviona USS DŽerald Ford, stigao je u utorak, 21. oktobra, u Split.

To je bio drugi dolazak nosača aviona američke mornarice USS DŽerald R. Ford (CVN 78) u Split. Prethodno je u hrvatskim vodama boravio 2023. godine. Foto: Profimedia

Kako je tada najavljivano, poseta je bila u sklopu njegovog raspoređivanja u području operacija Šeste flote SAD-a radi podrške ratnoj spremnosti i pomorskoj bezbednosti američkih pomorskih snaga Evropa-Afrika te jačanja obveza SAD-a, saveznika i partnera u pogledu stabilnosti i sigurnosti u Evropi, prenosio je Index.hr, ali se na kraju ispostavilo da najveći nosač aviona na svetu plovi zapravo ka Karibima.

Ime dobio po 38. predsedniku Sjedinjenih Država

USS DŽerald R. Ford (CVN 78) je najveći ratni brod ikada izgrađen. Dugačak je preko 300 metara, visok 76 metara i ima 25 paluba. NJegova izgradnja je koštala 12,8 milijardi dolara, a dodatnih 4,7 milijardi dolara je potrošeno na istraživanje i razvoj.

Može da nosi 75 aviona. Ima posadu od 4.500 ljudi, uključujući i posadu aviona. Iako je nešto kraći od USS Enterprise-a, to je najveći i najmoderniji ratni brod ikada izgrađen, sa većim deplasmanom, posadom i tehnološki naprednijim sistemima od svog prethodnika. Foto: Profimedia

Pojačano američko vojno prisustvo u regionu

Pentagon je u petak, 24. oktobra, saopštio da će nosač aviona "DŽerald Ford" biti raspoređen u zoni odgovornosti Južnog komandnog centra SAD, koja obuhvata Centralnu i Južnu Ameriku, kao i Karibe.

Portparol Pentagona Šon Parnel rekao je da će dodatne snage "ojačati postojeće kapacitete za ometanje trgovine narkoticima i razbijanje transnacionalnih kriminalnih organizacija".

Maduro: "SAD traže novi večni rat"

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro optužio je SAD da "traže novi večni rat". Foto: Profimedia

- Obećali su da se nikada više neće uvući u rat, a sada ga izmišljaju - izjavio je Maduro za državne medije.

Priprema za moguće kopnene napade

Raspoređivanje nosača aviona omogućiće SAD da raspolaže sredstvima za izvođenje udara na ciljeve na kopnu, navodi se u izveštajima.

Tramp je više puta pomenuo mogućnost tzv. "kopnene akcije" u Venecueli. Foto: Profimedia

- Sada svakako razmatramo akcije na kopnu, jer smo more već stavili pod kontrolu - rekao je ranije ove nedelje.

