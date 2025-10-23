Četiri člana porodice republikanca Derena Bejlija (59), koji se kandidovao za guvernera Ilinoisa, poginula su u padu helikoptera u američkoj saveznoj državi Montani, saopštio je danas njegov izborni štab.

U padu u sredu poginuli su sin i snaja bivšeg državnog senatora Darena Bejlija, republikanca koji je izgubio na guvernerskim izborima u Ilinoisu 2022. godine i ponovo se bori za nominaciju svoje stranke na izborima sledeće godine.

Dvoje Bejlijevih unučadi (7 i 12) je takođe poginulo, saopštila je Bejlijeva kampanja. 

- Daren i Sindi su slomljenog srca zbog ovog nezamislivog gubitka. Utehu pronalaze u svojoj veri, porodici i molitvama toliko ljudi koji ih vole i brinu o njima - navodi se u saopštenju.

Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja saopštio je da istražuje pad helikoptera u istočnoj Montani, blizu grada Ekalaka.

Bejli, iz grada Ksenije u južnom Ilinoisu, ove godine je objavio da se kandiduje za kandidata Republikanske stranke za guvernera 2026. godine.

Izgubio je od 2022. godine, nakon što je odslužio po jedan dvogodišnji mandat i u Predstavničkom domu i u Senatu Ilinoisa.

(Kurir/WCIA)

