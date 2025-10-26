Ugledni novinar, urednik Jutarnjeg programa na srećnoj televiziji u ovoj medijskoj kući će raditi do četvrtka.

Od tada više nije deo medija na cijem je čelu bio od 2008.

Autor kultnih emisija “Ćirilica” i “Goli život” za sada neće da komentariše gde će nastaviti svoju novinarsku i TV karijeru.

Foto: V. Danilov

 

U njegovom novom timu biće kao i do sada glumica i voditeljka Katarina Korša. Oni su već uigran tandem i ona je kao i Marić dala otkaz i sa njim nastavlja dalje. Ostaje da se vidi na kojoj će televiziji nastaviti svoju karijeru.

(Kurir)

Pročitajte još

"MNOGO IH JE STROGO DRŽAO": Komšije o Biljaninim roditeljima

"MNOGO IH JE STROGO DRŽAO": Komšije o Biljaninim roditeljima

14:55

"MALO VREMENA MI OSTAJE": Žika rešio da uzme život u ruke

"MALO VREMENA MI OSTAJE": Žika rešio da uzme život u ruke

14:29

Kako je Tom Henks prešao u PRAVOSLAVLJE?

Kako je Tom Henks prešao u PRAVOSLAVLJE?

14:03

"Posle razvoda sam bio destruktivan - bilo je katastrofa!"

"Posle razvoda sam bio destruktivan - bilo je katastrofa!"

13:45

RUSIJA U ŠOKU: Bivši selektor otišao da se bori za Ukrajinu!
Sport

RUSIJA U ŠOKU: Bivši selektor otišao da se bori za Ukrajinu!

POGAĐA VISOKO ZAŠTIĆEN CILJ NA BILO KOJOJ UDALJENOSTI: Putin o novoj testirano raketi „burevestnik" - Jedinstvena u svetu
Planeta

POGAĐA VISOKO ZAŠTIĆEN CILJ NA BILO KOJOJ UDALJENOSTI: Putin o novoj testirano raketi „burevestnik" - Jedinstvena u svetu

BONUS VIDEO:

#Milomir Marić #TV Hepi #novinar Milomir Marić #VIP #otkaz
Komentari 0
ХРВАТИ ЈОШ ЈЕДНОМ СТАВИЛИ ДО ЗНАЊА: Ми стојимо иза рушења Србије!

HRVATI JOŠ JEDNOM STAVILI DO ZNANJA: Mi stojimo iza rušenja Srbije!