Ugledni novinar, urednik Jutarnjeg programa na srećnoj televiziji u ovoj medijskoj kući će raditi do četvrtka.

Od tada više nije deo medija na cijem je čelu bio od 2008.

Autor kultnih emisija “Ćirilica” i “Goli život” za sada neće da komentariše gde će nastaviti svoju novinarsku i TV karijeru. Foto: V. Danilov

U njegovom novom timu biće kao i do sada glumica i voditeljka Katarina Korša. Oni su već uigran tandem i ona je kao i Marić dala otkaz i sa njim nastavlja dalje. Ostaje da se vidi na kojoj će televiziji nastaviti svoju karijeru.

