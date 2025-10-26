Ugledni novinar, urednik Jutarnjeg programa na srećnoj televiziji u ovoj medijskoj kući će raditi do četvrtka.
Od tada više nije deo medija na cijem je čelu bio od 2008.
Autor kultnih emisija “Ćirilica” i “Goli život” za sada neće da komentariše gde će nastaviti svoju novinarsku i TV karijeru.
U njegovom novom timu biće kao i do sada glumica i voditeljka Katarina Korša. Oni su već uigran tandem i ona je kao i Marić dala otkaz i sa njim nastavlja dalje. Ostaje da se vidi na kojoj će televiziji nastaviti svoju karijeru.
(Kurir)