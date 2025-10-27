Grand produkcija snima dokumentarni film posvećen Saši Popoviću, jednoj od najuticajnijih ličnosti domaće muzičke scene.

Projekat, koji se već neko vreme realizuje, izuzetno je zahtevan i obuhvata veliki broj sagovornika, lokacija i arhivskog materijala.

Foto: Z. Jovanović

 

 

50 sagovornika

Snimanje se odvija na više lokacija u Beogradu i Novom Sadu, a do sada je pred kamerama govorilo više od 50 sagovornika: saradnika, prijatelja i članova porodice koji su obeležili Sašin život i karijeru.

Foto: ATA images

 

 

Sve u dogovoru sa udovicom Suzanom Jovanović

Ceo projekat realizuje se u bliskom dogovoru i uz punu podršku Popovićeve porodice, supruge Suzane, sina Danijela i cerke Aleksandre, kako bi film na autentičan i emotivan način prikazao njegov profesionalni put, ali i ličnu stranu koju je publika ređe imala prilike da vidi.

Premijerno prikazivanje dokumentarnog filma planirano je za godišnjicu smrti Saše Popovića, kao omaž njegovom neizbrisivom doprinosu muzičkoj industriji i popularnoj kulturi na ovim prostorima.

Kako iz Grand produkcije poručuju, cilj projekta jeste da se sačuva uspomena na čoveka koji je ostavio dubok trag u muzici i soubizu uopste, kao i da se kroz svedočenja najbližih osvetli njegov život iz različitih uglova.

