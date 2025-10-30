Pevačica Goca Tržan nedavno je u svojoj emisji "Šou Stoperka" sa gostom voditeljem Vojom Nedeljkovićem, podelila anegdotu sa graničnog prelaza. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Vojo mi smo poznati po tome da volimo piletinu. Je l' se tebi desilo nekad, meni se desilo... Putujem sa svojim Radomirom preko granice i policajac nas zaustavlja na granici i Raša sedi pored mene, pošto on ne voli da vozi, a ja obožavam. Ceo život sam kamiondžija, vozila sam... I onaj policajac gleda u Rašu i kaže: "Je li Goce, kakvo ti je ovo dete?". Ja kažem: "Nije mi dete, muž mi je i ima već 35 godina". Kaže on meni kako ja volim piletinu, onda sam mu rekla: "A da li ti voliš piletinu? Što ja da ne volim, majke ti!" - ispričala je Goca.

