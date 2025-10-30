Pevačica Goca Tržan nedavno je u svojoj emisji "Šou Stoperka" sa gostom voditeljem Vojom Nedeljkovićem, podelila anegdotu sa graničnog prelaza. 

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

- Vojo mi smo poznati po tome da volimo piletinu. Je l' se tebi desilo nekad, meni se desilo... Putujem sa svojim Radomirom preko granice i policajac nas zaustavlja na granici i Raša sedi pored mene, pošto on ne voli da vozi, a ja obožavam. Ceo život sam kamiondžija, vozila sam... I onaj policajac gleda u Rašu i kaže: "Je li Goce, kakvo ti je ovo dete?". Ja kažem: "Nije mi dete, muž mi je i ima već 35 godina". Kaže on meni kako ja volim piletinu, onda sam mu rekla: "A da li ti voliš piletinu? Što ja da ne volim, majke ti!" - ispričala je Goca. 

ZAVRTEĆE VAM SE U GLAVI! Evo koliko Ana Ivanović zarađuje novca, zaista je mnogo
Sport

ZAVRTEĆE VAM SE U GLAVI! Evo koliko Ana Ivanović zarađuje novca, zaista je mnogo

AMERI, SRAM VAS BILO! Nikola Jokić piše istoriju, a oni mu ovo uradili!
Sport

AMERI, SRAM VAS BILO! Nikola Jokić piše istoriju, a oni mu ovo uradili!

BONUS VIDEO:

Pročitajte još

TO JE BIO PAKAO: Kaja o bivšem mužu-Psihički me maltretirao

TO JE BIO PAKAO: Kaja o bivšem mužu-Psihički me maltretirao

08:25

INCIDENT ZBOG "ZONE": Vasić besan "Nisam dobio ni dinara!"

INCIDENT ZBOG "ZONE": Vasić besan "Nisam dobio ni dinara!"

08:19

KOMŠIJE O MARIĆU: "Mislili smo da je uticajni političar"

KOMŠIJE O MARIĆU: "Mislili smo da je uticajni političar"

07:59

Karijeru mu obeležile DVE SERIJE: Marić nije samo novinar

Karijeru mu obeležile DVE SERIJE: Marić nije samo novinar

07:52

#Goca Tržan #pevačica Goca Tržan #Raša Novaković #VIP
Komentari 0
ТРЕСЕ СЕ МАРАКАНА! Владан Милојевић поднео оставку, Звездан Терзић хитно реаговао

TRESE SE MARAKANA! Vladan Milojević podneo ostavku, Zvezdan Terzić hitno reagovao