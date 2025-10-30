Kada se spomene ime Milomira Marića, svima je prva asocijacija njegova kultna autorska emisija koja je godinama obarala sve rekorde gledanosti, "Ćirilica".

Međutim, imao je i jedan iskorak u karijeri, a to je serija Milomira Marića iz 2012. godine pod nazivom "Lepi i mrtvi" koju on potpisuje kao scenarista i režiser.

U projektu od 15 epizoda prikazana je sudbina Beograđana Stevice Markovića i Miška Miloševića, koji su krenuli da osvoje Zapad, a završili tragično. Foto: V. Danilov

Tada prvi put svi njihovi prijatelji govore šta im se dogodilo i ko ih je likvidirao.

Takođe, u svojstvu specijalnog gosta pojavio se u trećoj epizodi televizijske serije "Srećni ljudi".

Scena se odvija na izložbi Đorđa Đorđevića Đorđina, koga je tumačio legendarni Milenko Zablaćanski.

