Kada se spomene ime Milomira Marića, svima je prva asocijacija njegova kultna autorska emisija koja je godinama obarala sve rekorde gledanosti, "Ćirilica".

Međutim, imao je i jedan iskorak u karijeri, a to je serija Milomira Marića iz 2012. godine pod nazivom "Lepi i mrtvi" koju on potpisuje kao scenarista i režiser.

U projektu od 15 epizoda prikazana je sudbina Beograđana Stevice Markovića i Miška Miloševića, koji su krenuli da osvoje Zapad, a završili tragično. 

Foto: V. Danilov

 

 

Tada prvi put svi njihovi prijatelji govore šta im se dogodilo i ko ih je likvidirao.

Pročitajte još

OGLASILA SE POSLE 10 LETA: Otkaz Hepiju,s Marićem u Jutarnjem

OGLASILA SE POSLE 10 LETA: Otkaz Hepiju,s Marićem u Jutarnjem

17:15

MISLE DA JE ROĐENI BEOGRAĐANIN: Odakle je poreklom Marić?

MISLE DA JE ROĐENI BEOGRAĐANIN: Odakle je poreklom Marić?

09:20

BRDO PARA ZA SAMO JEDNU NOĆ: Čime se Vesna nekada bavila?

BRDO PARA ZA SAMO JEDNU NOĆ: Čime se Vesna nekada bavila?

08:39

JK ne veruje GDE prelazi Marić:"Nadam se otklanjanju nepravde"

JK ne veruje GDE prelazi Marić:"Nadam se otklanjanju nepravde"

17:36

Takođe, u svojstvu specijalnog gosta pojavio se u trećoj epizodi televizijske serije "Srećni ljudi".

 Scena se odvija na izložbi Đorđa Đorđevića Đorđina, koga je tumačio legendarni Milenko Zablaćanski.

(Hello)

SRBIN ZAPANJIO NBA ŠAMPIONE! Evo šta je Nikola Topić uradio kada je saznao da ima rak!
Sport

SRBIN ZAPANJIO NBA ŠAMPIONE! Evo šta je Nikola Topić uradio kada je saznao da ima rak!

ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Sport

ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!

BONUS VIDEO:

#Milomir Marić #voditelj Milomir Marić #Milomir Marić vesti #Milomir Marić serije #novinar Milomir Marić #Milomir Marić otkaz #VIP
Komentari 0
ЦРНИ НИЗ ЦРВЕНО-БЕЛИХ С МАРАКАНЕ! Звезда изгубила од Војводине на невероватан начин! (ВИДЕО)

CRNI NIZ CRVENO-BELIH S MARAKANE! Zvezda izgubila od Vojvodine na neverovatan način! (VIDEO)