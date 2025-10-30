Kada se spomene ime Milomira Marića, svima je prva asocijacija njegova kultna autorska emisija koja je godinama obarala sve rekorde gledanosti, "Ćirilica".
Međutim, imao je i jedan iskorak u karijeri, a to je serija Milomira Marića iz 2012. godine pod nazivom "Lepi i mrtvi" koju on potpisuje kao scenarista i režiser.
U projektu od 15 epizoda prikazana je sudbina Beograđana Stevice Markovića i Miška Miloševića, koji su krenuli da osvoje Zapad, a završili tragično.
Tada prvi put svi njihovi prijatelji govore šta im se dogodilo i ko ih je likvidirao.
Takođe, u svojstvu specijalnog gosta pojavio se u trećoj epizodi televizijske serije "Srećni ljudi".
Scena se odvija na izložbi Đorđa Đorđevića Đorđina, koga je tumačio legendarni Milenko Zablaćanski.
