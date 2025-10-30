Ministar unutrašnjih poslova Srbije, Ivica Dačić, posetio je večnu kuću svog prijatelja, legendarog pevača Halida Bešlića, na sarajevskom groblju Bare i položio cveće u znak sećanja.

Bešlić je preminuo 7. oktobra u 72. godini, nakon duge i teške bolesti, a smrt jednog od najomiljenijih izvođača narodne muzike duboko je potresla javnost širom regiona.

- Položio sam cveće na grob mog dragog prijatelja Halida Bešlića. Nedostaje njegova toplina, vedrina, dobrota. Iza sebe je ostavio riznicu emocija satkanih u umetnost koju je gradio, koje će uvek svedočiti o njegovoj veličini. Prijatelju dragi, počivaj u miru - napisao je ministar na svom Instagram nalogu.

Halid Bešlić je sahranjen 13. oktobra, a njegov oproštaj u Sarajevu okupio je oko 50.000 ljudi. Među njima su bile brojne poznate ličnosti iz zemlje i regiona koje su došle da odaju počast muzičkoj legendi i isprate ga na večni počinak.

Odlazak Halida Bešlića ostavio je neizbrisiv trag u muzičkoj industriji i srcima njegovih fanova, a poseta ministra Dačića još jednom potvrđuje koliko je njegova umetnost i ličnost bila cenjena i voljena.

(SD)

BONUS VIDEO: