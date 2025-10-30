Ministar unutrašnjih poslova Srbije, Ivica Dačić, posetio je večnu kuću svog prijatelja, legendarog pevača Halida Bešlića, na sarajevskom groblju Bare i položio cveće u znak sećanja. 

Bešlić je preminuo 7. oktobra u 72. godini, nakon duge i teške bolesti, a smrt jednog od najomiljenijih izvođača narodne muzike duboko je potresla javnost širom regiona. 

- Položio sam cveće na grob mog dragog prijatelja Halida Bešlića. Nedostaje njegova toplina, vedrina, dobrota. Iza sebe je ostavio riznicu emocija satkanih u umetnost koju je gradio, koje će uvek svedočiti o njegovoj veličini. Prijatelju dragi, počivaj u miru - napisao je ministar na svom Instagram nalogu. 

 

 

Pročitajte još

Smrt se mogla izbeći! NJegov lekar mi je rekao na sahrani...

Smrt se mogla izbeći! NJegov lekar mi je rekao na sahrani...

13:30

Sa 3 osobe nije pričao, pokrali ga, on im OVAKO uzvratio

Sa 3 osobe nije pričao, pokrali ga, on im OVAKO uzvratio

13:15

LICEMERNO? "Važno je isticati sebe na račun pokojnog Halida"

LICEMERNO? "Važno je isticati sebe na račun pokojnog Halida"

16:09

DIRLJIV PRIZOR: Šta je sin zatekao na Halidovom grobu

DIRLJIV PRIZOR: Šta je sin zatekao na Halidovom grobu

11:20

Halid Bešlić je sahranjen 13. oktobra, a njegov oproštaj u Sarajevu okupio je oko 50.000 ljudi. Među njima su bile brojne poznate ličnosti iz zemlje i regiona koje su došle da odaju počast muzičkoj legendi i isprate ga na večni počinak. 

Odlazak Halida Bešlića ostavio je neizbrisiv trag u muzičkoj industriji i srcima njegovih fanova, a poseta ministra Dačića još jednom potvrđuje koliko je njegova umetnost i ličnost bila cenjena i voljena.

(SD)

SRBIN ZAPANJIO NBA ŠAMPIONE! Evo šta je Nikola Topić uradio kada je saznao da ima rak!
Sport

SRBIN ZAPANJIO NBA ŠAMPIONE! Evo šta je Nikola Topić uradio kada je saznao da ima rak!

ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Sport

ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!

BONUS VIDEO:

#Ivica Dačić #VIP #Halid Bešlić #pevač Halid Bešlić #političar Ivica Dačić #Ivica Dačić Instagram #Halid Bešlić vesti #Halid Bešlić smrt #Halid Bešlić grob
Komentari 0
НАША ПОЗНАТА ПЕВАЧИЦА ИМАЛА УДЕС: Учествовала у ланчаном судару на аутопуту, полиција на лицу места

NAŠA POZNATA PEVAČICA IMALA UDES: Učestvovala u lančanom sudaru na autoputu, policija na licu mesta