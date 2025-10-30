Nakon što je vest objavljena, a Veljkove fotografije se proširile društvenim mrežama, počele su da stižu i reakcije iz regiona.

U Hrvatskoj, mnogi su počeli da komentirišu da ih Paunović podseća na hrvatskog glumca Slavka Sobina.

"Slavko Sobin propao", "Slavko Sobin", "Ćaća od Slavka Sobina", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

A ako se baci pogled na Sobinove fotografije - može se reći da imaju pravo!

Ko je Veljko Paunović

Podsetimo, Paunović, koji je bio favorit najvećeg dela ljubitelja fudbala u Srbiji, najveći uspeh u dosadašnjoj trenerskoj karijeri postigao je osvojivši titulu svetskog prvaka 2015. sa U-20 reprezentacijom Srbije. Foto: M.V.

Posle toga vodio je Čikago Fajer, Reding, meksičke klubove Čivas i Tigres, a poslednji angažman imao je u Real Oviedu, koji je prošle sezone uveo u La Ligu, ali je pre tri nedelje dobio otkaz.

Najveći do igračke karijere Paunović je proveo u Španiji, gde je igrao i za Atletiko Madrid, dok je za reprezentaciju Srbije i Crne Gore zabeležio svega dva nastupa.

