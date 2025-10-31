Ovan

Ovnovi su poznati po svojoj impulsivnosti i direktnosti, zbog čega se često ponašaju grubo ili bezobrazno. Želja da sve bude po njihovom često ih tera da kažu šta im je na umu bez razmišljanja o tome kako će to uticati na one oko njih.

LJudi rođeni pod ovim znakom ne podnose odugovlačenje ili dvoličnost, pa radije biraju iskrenost, koliko god ona bila neprijatna. NJihova grubost nije rezultat loših namera, već potrebe za jasnoćom i brzim rešenjima. Često se kasnije pokaju zbog onoga što su rekli, ali će retko to priznati.

Skloni su da ne razmišljaju o posledicama svojih komentara, posebno kada su pod pritiskom ili uzbuđeni. Ovnovi će otvoreno kritikovati, davati neprimerene savete ili podizati glas, a da toga nisu ni svesni. Često im nedostaje takta u društvu, što može dovesti do nesporazuma ili svađa.

Prijatelji cene njihovu iskrenost i energiju, ali znaju da se na Ovnove ne može osloniti kada je potreban diplomatski pristup. Uprkos svemu, Ovnovi zaista žele da pomognu i budu podrška, ali ne znaju uvek kako da to urade na nežan način.

Strelac

Strelac je poznat po svojoj otvorenosti i ljubavi prema slobodi, ali ova osobina često prelazi u preteranu iskrenost koja se graniči sa grubošću. Izražavaju svoja mišljenja bez oklevanja, ne razmišljajući o tome koliko bi njihovi komentari mogli da povrede druge.

Vole da iznenađuju ljude i budu originalni, ali ponekad ignorišu osnovna pravila pristojnosti. NJihova spontanost i smisao za humor često prelaze granicu, što okolina doživljava kao grubo ponašanje, prenosi Index.hr.

U društvu često pričaju anegdote ili prave šale koje nisu uvek prikladne za trenutak ili osobu. Strelčevi su skloni zadirkivanju i provokacijama, a ponekad ne osećaju gde su granice privatnosti. NJihova potreba za istinom često dolazi ispred obzira i empatije.

Prijatelji ih opisuju kao zabavne i iskrene, ali i kao ljude koji ne znaju da budu tačni. Međutim, Strelci su popularni u društvu zbog svog šarma i autentičnosti, ali bi mogli biti obzirniji prema osećanjima drugih.

