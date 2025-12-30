Razumne i strpljive. Poseduju unutrašnji mir. Dobrotu. Visoko podignute glave primaju poteškoće koje im sudbina donese. Fascinantne su to žene koje poseduju onu vrstu prirodne, instinktivne mudrosti, koja posebno dolazi do izražaja u zrelijim godinama. Da li ste na na spisku?

Sticanje mudrosti je veliko dostignuće, kojim ne može svako da se pohvali, čak ni u zrelom životnom dobu. Mudrost ne čine samo znanje, iskustvo i razumnost - to je pre svega unutrašnji spokoj, koji ne zasenjuje razum.

Astrolozi su dugo analizirali osobine horoskopskih znakova i odlučili su da kažu kojima od njih će, najverovatnije, mudrost doći s godinama. Foto: Profimedia

Jarac

Ozbiljnost, smirenost i razumnost - karakterne su osobine i vrline koje od žena rođenih u znaku Jarca čine najmudrije predstavnice lepšeg pola.

One su suzdržane, uvek postupaju savesno i znaju da donose prave odluke.

Svoje karijere i veze žene Jarčevi nikada ne grade brzopleto. One smireno prihvataju darove sudbine. I na kraju od života dobiju sve što žele.

Vodolija

Žena Vodolija nije samo fascinantna, već poseduje i prirodnu mudrost.

Predstavnice ovog horoskopskog znaka imaju svoje gledište, ali ih nikada ne nameću drugima. Ne smatraju da su uvek u pravu.

Vodolije se ne prepiru oko sitnica. Nikada ne pokušavaju da promene svog partnera. Sve u životu prihvataju onako kako jeste.

Devica

Device znaju da prihvate život potpuno racionalno.

Žene rođene u ovom znaku su vrlo razumne i strpljive osobe. Nekim životnim situacijama često pristupaju kao posmatrači. Zahvaljujući tome, one mnogo toga vide i razumeju.

Žena Devica satkana je od mudrosti i smirenosti. Ona zna da kontroliše svoje emocije i uprkos svojoj unutrašnjoj snazi deluje vrlo nežno i ženstveno.

Bik

Ako vam stvarno zatreba mudar savet o vezama, obratite se ženi Biku. Ona će svoje iskustvo i znanje rado podeliti s drugima.

Bikovi poseduju unutrašnji mir i dobrotu, a svoju toplinu velikodušno daruju svojoj okolini.

Žena Bik može postati muza svom muškarcu, jer će uvek podržavati njegove ambicije i biti pouzdan oslonac u porodičnom životu.

Divne predstavnice ovog horoskopskog znaka znaju da daju zaista mudre savete.

Ovan

Žene Ovnovi su vrlo odgovorne i smatraju da drže život u svojim rukama. One strpljivo i visoko podignute glave primaju sve teškoće koje im sudbina nametne.

Žene rođene u ovom znaku rado pomažu i brinu se o drugima.

Žena Ovan takođe želi da upozna svet i zato voli da čita knjige i obično ima hobije.

