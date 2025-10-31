Čuveni glumac Šon Koneri obeležio je istoriju filma kultnim ulogama, od kojih je jedna od najpoznatijih rola DŽejmsa Bonda, a zanimljiv je da tada delio kadar sa jedinom srpskom Bond devojkom, Nađom Regin.

Nađa, koja je rođena kao Nadežda Poderegin rodila se 1931. u Nišu, dok je detinjstvo provela u Kraljevu, gde su se njeni roditelji, profesori Milka i Ignjatije Poderegin, doselili zbog posla.

Nažalost, njen život obeležila i ogromna tragedija – tokom nacističkog streljanja u Kraljevu 1941. godine, njen otac je izgubio život, odbivši da napusti svoje učenike. Nakon toga, Nađa, njena majka i sestra Jelena sele se u Beograd, gde će kasnije započeti svoj umetnički put.

Nađa je završila Sedmu žensku gimnaziju u Beogradu, a potom upisala Akademiju za pozorišnu umetnost, gde se njena ljubav prema glumi produbila. Paralelno je studirala i na Filozofskom fakultetu, a govorila je pet jezika.

Usledile su uloge u filmovima "Priča o fabrici", "Čudotvorni mač" i "Frosina". kao i "Ešalon doktora M." i "Kuća na obali", a potom odlučuje da sreću gradi u inostranstvu. Brzo je pronašla mesto u britanskoj i nemačkoj kinematografiji, a onda je postala deo Bond istorije.

Nađa je jednom prilikom otkrila i anegdotu vezanu za Šona Konerija:

- Vozač koji me je vozio na snimanja zamolio me je da uzmem autogram od Šona. Pokucala sam na njegova vrata i zamolila za autogram. U šali je rekao da može, ali ako dobije poljubac. Odgovorila sam da ću pozvati šofera da ga poljubi – kroz osmeh je prisetila se Nađa.

Snimanje DŽejmsa Bonda otvorilo joj je mnoga vrata, a nakon brojnih uloga povukla iz glume i posvetila se radu iza kamera – kao scenaristkinja na BBC-u. Preminula je 2019. godine u Londonu i za sobom ostavila ćerku Tanju.

