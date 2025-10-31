Nenad Jezdić prilično je misteriozan kada je reč o privatnom životu. Iako ne govori često o porodici, znamo da je reč o velikoj zajednici, skladnoj, srećnoj i punoj ljubavi.

Popularni glumac i njegova supruga Sara u braku su od 1996. godine i imaju tri ćerke i sina.

- Deci jedino pomažemo ukoliko im damo pravi primer. Jedna mudrost kaže: "Ako hoćeš da menjaš svet, počni od sebe", rekao je svojevremeno u intervjuu za Gloriju.

Foto: V. Danilov

 

 

A kako od gena ne može da se pobegne, tako je i Nenadova ćerka ispoljila dar za glumu koji je nasledila od tate. 

Iako se ranije nije slikala za novine i ne eksponira se u medijima i javnosti, Vasiliju možemo da vidimo na zajedničkoj fotografiji sa klasićima iz 2023. na Fakultetu dramskih umetnosti.

 

(Hello)

