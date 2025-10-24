Glumica Jelena Ćuruvija i njen kolega Aleksandar Đurica u braku su od 2002. godine, a za prvo dete, ćerku Martu borili su se 12 godina.

Jelena je jednom prilikom priznala da je suprugu čak poručivala da je bolje da se raziđu, ali su uz međusobnu ljubav i podršku prebrodili sve teške trenutke. Foto: ATA images

- Za ćerku smo se jako dugo borili. Venčali smo se 2002. godine, a nju smo dobili tek 2014, tako da je naša borba trajala 12 godina. Imala sam šest vantelesnih oplodnji, bio je to jako težak period za nas. Posle godinu, dve sam počela da shvatam da imam problem da zatrudnim. Najgore je bilo što kod nas nije postojao nijedan konkretan problem, onda sam stalno pila neke hormone i na kraju zaradila endometriozu. To je najteža borba kod bračnih parova i sve je češća kod nas. Mnogo ljudi se u toj borbi pogubi, mnogo se raziđe. Ja sam imala osećaj krivice, jer je u meni bio problem. Imala sam trenutke kad sam govorila mužu da nađe drugu ženu, jer ovo sa mnom ne ide. Usponi i padovi tokom dugog niza godina, ali smo izgurali, ispričala je svojevremeno Jelena u emisiji "Preživeli" na K1.

Osam godina nakon naslednice Marte, njihova porodica uvećana je za još jednog člana - sina Iliju, koji je na svet došao u februaru 2022. godine, a Jelena je tada imala 45 godina.

Foto: ATA images

- Baš kao i tokom trudnoće sa Martom nisam osećala nikakav strah, pošto imam poteškoća samo sa začećem. Kod mene su u pitanju bili razni drugi problemi zbog kojih smo oba puta morali da idemo na vantelesnu oplodnju. Izgleda da trudnoću dobro podnosim, što bi rekla moja doktorka 'muški', a bila sam aktivna skoro do pred sam porođaj. Sve je dosta dobro i lagano prošlo. Mnogo vremena tokom trudničkog staža provodila sam napolju u Martinom društvu. Drugo dete rodila sam u 45. Kad sam zatrudnela, obratila sam pažnju i na trendove u svetu i shvatila da su neke moje holivudske koleginice dobile prvo ili drugo dete posle četrdesete godine. To očigledno više nije problem, granica se značajno pomerila, rekla je nakon porođaja glumica za magazin "Gloria". Foto: ATA images

Porodica je od prvog dana sa novim članom odlično funkcionisala, a Marta je u svim obavezama oko mlađeg brata pomagala mami i tati.

- Bojala sam se da će biti naporno, ali Ilija je baš dobra beba, lepo jede i spava, što je najvažnije. Lako smo se uklopili, a Marta mi pomaže u svemu, što nam je bila taktika i pre nego što se rodio. Pričala sam sa brojnim prijateljicama koje imaju dvoje dece i dale su mi razne savete kako da se izbegne ljubomora. Dete treba uključiti u sve aktivnosti oko bebe i to smo uradili još dok sam bila trudna, Marta je birala sve za bebu, od odeće do posteljine za krevetac i kadice za kupanje. Otkako smo izašli iz bolnice, aktivno učestvuje u Ilijinom odgajanju, kupamo ga zajedno, često ga i nahrani, šetamo. Beba i ja nemamo neko vreme samo za nas, Marta je stalno sa nama, da se ne bi osetila ugroženo. Lepo je prihvatila brata, a kako će proći drugi nalet ljubomore, kad Ilija napuni godinu dana i počne da traži punu pažnju roditelja, videćemo, rekla je tada Jelena.

