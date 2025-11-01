- Vidimo se u nekom drugom filmu - rekao je Milomir Marić na završetku emisije i tako se oprostio od gledalaca.

Posle toga, voditelj nije želeo da otkriva ništa o svojim planovima i budućim projektima.

- Ne pratim štampu, nemam pojma, ne znam šta nosi dan, šta nosi jutro, šta nosi noć - rekao kratko i zagonetno Marić.

On trenutno odmara od posla, a na društvenim mrežama pojavila se njegova nova fotografija iz frizerskog salona i svi su primetili promenu.

Marićev frizer pokazao je kako sada, posle šišanja, izgleda voditelj, uz poruku: "Kad ošišam Mareta careta".

Komentari su počeli da se nižu, a jedan od najupečatljivijih glasi: "Mare se prolepšao i podmladio, prija mu promena (frizure)".

BONUS VIDEO: