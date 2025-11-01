Reč je bila o ruševnoj četvorospratnici površine od oko hiljadu kvadrata, sagrađenoj još 1898. godine. Zgrada je bila zaštićeni spomenik kulture, već se godinama nije koristila kao crkva, a švedski reprezentativac platio je toliki iznos upravo iz tog razloga, inače bi cena bila znatno niža.

Nije mu to bio prvi "izlet" u građevinski sektor, nedavno je u NJujorku kupio ruševnu zgradu koju je preuredio i u njoj napravio nekoliko luksuznih stanova. Navodno su svi rasprodani u trenu, a cene su bile "paprene". Nakon toga je slično uradio i u Majamiju, a sada je krenuo da ulaže i u Švedskoj.

Ibrahimović je u karijeri zaradio milione, a nastupao je za prave velikane poput Barselone, Juventusa, Intera, Mančester Junajteda i Milana. Foto: Profimedia, Jutjub printskrin

Slavni fudbaler svojevremeno je izazvao lavinu žustrih reakcija na društvenim mrežama svojim božićnim čestikama. Na Instagramu je tako uz poruku „Merry Chriztmaz“ bio objavio fotografiju na kojoj lav, ležeći, "pokazuje srednji prst".

Mnogi navijači nisu bili oduševljeni. Komentari su se brzo pretvorili u salvu kritika i uvreda. Neki su mu poželeli da u 2022. godini ne da ni jedan gol, dok su ga drugi prozivali zbog porekla.

„Vidi se da si s Balkana! Možeš iz Bosne, ali Bosna iz tebe nikada. Nadam se da ćeš uskoro morati da završiš karijeru“, napisao je jedan korisnik, dok su mu drugi ostavljali još grublje i neprimerenije poruke.

Ibrahimović je i ranijih godina objavljivao slične provokativne čestitke. Pre toga je u odelu Deda Mraza pokazivao srednji prst. Kad ga pitaju o religiji, kaže da veruje samo u sebe, ali i da poštuje druge.

BONUS VIDEO: