Ona i tokom gostovanja u televizijskim emisijama zabavi sve oko sebe, pa je tako bilo i svojevremeno u emisiji "Magazin in" kod voditeljke Sanje Marinković.

Ona je tada ispričala jednu anegdotu iz svog života i nasmejala sve.

- Ja mislim da je korisno da znaju važnu stvar. Mi imamo određene probleme, uvek se plasira samo ono lepo, ali to nije tako. Opustite se i mi imamo probleme - istakla je Zorana na početku, a onda se prisetila anegdote:

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

- Ako je lepota prazna, ja imam situaciju kada sam zvala majstora. Dobila sam od druga lampu sa slovom Z. Ja sam menjala sijalice ona nije radila. Pozvala sam električara, on je video da sam drugu lampu uključila u struju, a ja menjala sijalice. Bože, zemljo otvori se - rekla je Zorana tada u emisiji "Magazin In".

Srđan Mobi Dik ju je nazvao ludačom

Pevačica se nedavno prisetila i perioda devedesetih godina kada je s kolegama harala dens scenom. I tada je bilo dosta anegdota.

OBRT! Pevač UMEŠAN u incident u MK "Ceca je izmanipulisana"

Folker DEPORTOVAN iz Švedske - ispitivanje trajalo satima

"KAŽU SELJAK,KONJ" Mamu stavio u dom za stare,ženi ostavio SVE

SMUVALA FUDBALERA: Krišom uslikan dečko Gocine ćerke (FOTO)

Foto: D. Mišić, Jutjub printskrin/Xtream Codes Balkan

 

- Bilo ih je pregršt, ali jedna mi je ostala u posebnom sećanju. Devedesetih smo svakodnevno nastupali u Crnoj Gori i bilo je sasvim logično da iznajmimo kuću u kojoj ćemo boraviti. Kako sam luda za životinjama, neprestano sam hranila mačke koje su dolazile na terasu, što je posebno izluđivalo Srđana Mobi Dika, koji me je prozvao ludačom koja je okupila čopor mačaka!

#Zorana Pavić #pevačica Zorana Pavić #Srđan Čolić #Srđan Mobi Dik #VIP
