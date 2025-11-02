Sin Mire Banjac, Branisav Brana Jovanović preminuo je 6. februara usled komplikacija izazvanih upalom pluća u bolnici.

U želji da joj pomognu da prebrodi težak period, Milica Milša i njen suprug Žarko Jokanović ponudili su Miri ulogu u seriji ''Zakopane tajne''.

- Jesmo, pričali smo sa Mirom. Probao je Žarko, ona je jako zahvalna, rekla je Žarku da je presrećna što je u ''Zakopanim tajnama'' napisao ulogu specijalno za nju. Odigrala je ulogu i rekla: ''To je moja poslednja uloga, ne mogu više ništa'' - kaže za Blic Milica Milša, koja Miru Banjac pre svega smatra predivnom ženom. Foto: N Fifić

- Ona je jedna predivna žena, predivan čovek, glumica kakva se retko rađa, raskošnog talenta, veliki prijatelj, ona je neko ko je zaista poseban. Jako sam emotivna, Mira je neko ko nam je svima jako drag, prestrašno je ovo što joj se dogodilo - rekla je glumica koja će jednu Mirinu rečenicu pamtiti dok je živa.

- Mira je rekla jednu rečenicu: "Život se mora ispoštovati do kraja, kakav god da je". Ona je užasno jaka, mudra žena, na svim nivoima je posebna. Nije zaslužila da joj se ovo desi, predobra je žena - zaključila je glumica.

