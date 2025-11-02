Posle izuzetno uspešne prve sezone, trenutno se na televiziji prikazuje druga sezona serije "Crna svadba", koja je već u prvim epizodama donela nove likove, zaplete i još mračniju atmosferu.

Dok gledaoci s nestrpljenjem iščekuju rasplet, mnogi se i dalje sećaju šokantne priče iz prve sezone - inspirisane jednim od najstrašnijih zločina u novijoj istoriji Srbije.

Dvadeset minuta pakla, 12 hitaca. Svaki metak pogodio je po jednu osobu. Nije bilo bitno ko će pasti pokošen, bio mu je cilj da ubije svakog u koga je zapucao. Katabaza, kraj, hapšenje i muk, zločin neviđenih razmera.

Tako je 2007. godine izgledao Jabukovac. Vlaška magija možda i jeste kumovala ovom zločinu, koji je odneo devet života, ali "magija" je imala dejstvo samo u jednoj glavi, umno poremećenom Nikoli Radosavljeviću.

Izveštaji ukazuju da nije imao nimalo svesti šta je počinio, pa je poslat na obavezno psihijatrijsko lečenje u bolnicu zatvorenog tipa.

Kada je došao sebi, to više nije bila ista ona osoba koja je redom ubijala komšije, a prethodno brutalno prebila i svoju suprugu.

Zaborav nije zamaglio sećanja na žrtve ovog masakra, u kom je najmlađa žrtva imala 15 godina. Ali, utihnuli su jecaji, porodice zavijene u crno mahom su svoje živote nastavili u Austriji.

Pucao je na komšije, ali i na slučajne prolaznike. Bez zadrške, bez razmišljanja. Pucao je na oca kom se svet srušio kada je video pokošenog sina. Nišanio je svakoga ko bi izašao da vidi šta se događa, da pomogne svom najbližem.

"Svinja krvari pored mene", rekao je navodno pošto je brutalno pretukao svoju ženu. A izgleda da je svinju i video u svojoj glavi, jer je patio od takve bolesti. Neredovna terapija izvukla je najcrnje ludilo iz ovog čoveka, koji je bio ubeđen da ga je neko omađijao, prokleo.

Nikola je ubio: Draginju (55) i Branislava Borongića (57), Srđana Badžikića (15), Branislava Badejevića (31), Jelicu Banković (37), Dragana Đorđevića (22) i njegovog oca Veljka (58), kao i babu Marinu (78), i na kraju taštu Aniku Čogrić (62).

Nikola je teško ranio i Jovanku Badejević (81) i Sinišu Badžikića (47), čijem sinu Srđanu nije bilo spasa.

BONUS VIDEO: