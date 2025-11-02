Preminuo je 4. septembra 2024. godine, ali duh njegovih pesama i energija njegovog života i dalje traju.

- Rođen sam na dan mrtvih -govorio je Bora, često u svojim intervjuima. Kako saznaje Informer, iako je danas Borin rođendan, porodica i prijatelji neće izaći na groblje.

- Trenutno sam u Čikagu, pomen nismo sada planirali, ali organizovaćemo ga - rekao je za ovaj medij menadžer Riblje čorbe Bane Obradović. Foto: N. Skenderija, Novosti

Poznato je da Borina udovica Dubravka Milaković živi u Sloveniji, pa su očigledno Borini najbliži članovi porodice i prijatelji zbog odsustva odlučili da okupljanje pomere. Pokojni muzičar se zbog ljubavi sa 28 godina mlađom Slovenkom preselio u LJubljanu, a venčali su se u maju 2016. na grčkom ostrvu Santorini.

Ipak, kako piše Informer, jedan rokerov prijatelj posetio je njegov grob i u tišini i poštovanju zapalio je voštanicu za prijatelja i prisetio se njihovih susreta, stihova i umetničkih trenutaka koji su ostali urezani u vreme.

- To je bilo prijateljstvo jakih temelja. Bora je znao da podrži, pratio je i otvarao moje izložbe širom Srbije. Posvetio mi je i stihove za akvarele posvećene gradu Čačku, oni se danas nalaze na promo šoljama grada na Moravi, a glase: Dobili ste šta ste hteli grada Čačka akvarelu - rekao je Čakajac za RINU.

(Hello)