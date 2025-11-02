Glumica Ivana Mihić je odrasla u centru grada, a pre par godina se preselila na selo.

Ivana je na imanju, koje je sada njen dom, provela i dobar deo detinjstva.

- Još pre mog rođenja roditelji su kupili imanje i sazidali kuću, nedaleko od Beograda, u kojoj su živeli poslednjih desetak godina. Kroz ceo moj život tu smo provodili veliki deo leta, a ponekad i zime. Dunav protiče na oko dve stotine metara od kuće, te sam se kao dete često kupala i igrala pored vode. Pravila sam kućicu na drvetu, imala svoju družinu po uzoru na neke od omiljenih junaka iz dragih mi knjiga za decu, sa drugarima preko leta zarađivala za džeparac berući voće na okolnim plantažama, vozila bicikl od jutra do mraka, igrala se istraživača po okolnim šumama, s majkom pravila ajvar i džemove, a sa ocem pomagala komšiluku kada se peče rakija - otkrila je Ivana u jednom prilikom za "Blic".

 

 

Ivana je stan u gradu, zajedno sa majkom Verom, zamenila upravo tim imanjem na selu.

 

 

- Oduvek sam volela da se bavim vrtlarstvom i uz moju majku, koja je na imanju bila glavni pejzažni arhitekta, bila sam sa tatom izvođač radova. Komšije su me hvalile, a ja uživala u tome da tati vredim kao tri sina - kazala je ona.

