Milan Milošević otvoreno je govorio o svom privatnom životu, zdravstvenom stanju svoje majke, ali i o najaktuelnijim estradnim dešavanjima koja poslednjih dana pune naslovne strane. 

Milošević je bez dlake na jeziku prokomentarisao situaciju u porodici Harisa DŽinovića, ističući da se iza priče o udaji njegove bivše supruge Meline Galić krije mnogo toga što javnost ne zna.

- Pusti me tih priča, ja mislim da se tu mnogo stvari zataškalo, stavljaju se neke priče koje nemaju veze sa životom. Čuo sam da nema bogatog verenika nego ljubavnika koji je oženjen. Mislim da se zataškavaju neke stvari, a on se pogubio, ne zna da li da priča o Melini ili ćerki. Najbolje je da ćuti, o njegovoj muzici se ne priča. Mislim da je doživeo da niko ne priča o pesmama, nego o ćerki - rekao je Milan. 

Foto: ATA images

 

 

Voditelj se zatim osvrnuo i na Anu Nikolić i producenta Gorana Ratkovića Raleta, čiji je sukob ovih dana tema broj jedan u domaćim medijima. 

- Ana da je u Holivudu ona bi bila milijarderka, niko ne bi mogao da joj priđe. Ona diže Dubai u vazduh, izbačena je iz aviona, ovo nema nigde na svetu. Sve je više vole što upada u skandale, ona sve radi prirodno i pokazuje javno. Svi vole Anu Nukolić, a Rale da je voli ne bi ovo radio, da nije bio sa Indirom, ne bi ga niko ni znao. Ana zaslužuje mnogo boljeg frajera i da je neko vrati na put. Ona šta god da otpeva, to je hit, ona je zvezda po američkim standardima - istakao je Milošević u "Premijeri-vikend specijalu".

