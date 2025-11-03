LJuba je gostovao u emisiji "Premijera - vikend specijal". Voditeljka je u jednom momentu ušetala sa tortom u rukama, što je dirnulo folkera, koji zamalo nije zaplakao od sreće, pa su nakratko napravili pauzu.

U medijima se dugo pisalo o njegovom poroku - kocki, a onda se pevač oglasio povodom istih tvrdnji i demantovao ih: 

- Nisam kockar uopšte. Igrao sam kladionicu, ali ne smatram da je kocka. Više ne igram, ima dve godine. Kocka je mnogo z****ana igra. Od toga nema ništa, to je samo jedna velika zaraza - jasan je bio on.

Sa suprugom Željanom je 43 godina u braku, a kako kaže, njihova ljubav i danas traje i veoma su srećni.

- Ja se odlično slažem sa svojom suprugom. Normalno, imali smo nekih i problema, ali nije ništa strašno. Odlično živimo, imamo našu decu, našu unučad. Srećan sam - pričao je LJuba.

