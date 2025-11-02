Nakon 18 godina uspešne karijere na Hepi televiziji, novinar i voditelj Milomir Marić odlučio je da napusti ovu kuću. Istim korakom krenula je i njegova dugogodišnja koleginica Katarina Korša.

Marić je poslednji put vodio Jutarnji program na Hepiju 30. oktobra, ostavljajući iza sebe neizbrisiv trag u domaćim medijima.

NJegov odlazak izazvao je brojna pitanja o tome gde će nastaviti svoju karijeru, a dugo vremena javnost nije imala informacija o njegovim narednim planovima. Foto: ATA images/A. Ahel

Ipak, na Instagramu je osvanula najava koja je iznenadila publiku. Najava otkriva da će Milomir Marić i Katarina Korša od 3. novembra voditi novi jutarnji program pod nazivom “Dan na dan”, koji će se emitovati radnim danima od 07:00 do 10:00 časova na platformi TC Media Live.

- Svet se menja iz dana u dan, ali mi znamo šta se stvarno dogodilo. ‘Dan na dan’ - informativna emisija koja ne gubi smisao za humor ni kad istina zaboli. Milomir Marić i Katarina Korša – dvoje voditelja koji ne znaju da zaćute kad svi drugi ćute. Aktuelno, duhovito, sarkastično, ali uvek istinito. ‘Dan na dan’ – jer nije svaki dan isti dan - piše u najavi.

Ovaj čin označava novi početak za iskusni dvojac koji je dugo godina bio sinonim za informativne i angažovane jutarnje programe u domaćim medijima, a publika će od sutra imati priliku da ih prati u potpuno novom formatu.

BONUS VIDEO: