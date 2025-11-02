Nakon 18 godina uspešne karijere na Hepi televiziji, novinar i voditelj Milomir Marić odlučio je da napusti ovu kuću. Istim korakom krenula je i njegova dugogodišnja koleginica Katarina Korša. 

Marić je poslednji put vodio Jutarnji program na Hepiju 30. oktobra, ostavljajući iza sebe neizbrisiv trag u domaćim medijima. 

NJegov odlazak izazvao je brojna pitanja o tome gde će nastaviti svoju karijeru, a dugo vremena javnost nije imala informacija o njegovim narednim planovima. 

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Ipak, na Instagramu je osvanula najava koja je iznenadila publiku. Najava otkriva da će Milomir Marić i Katarina Korša od 3. novembra voditi novi jutarnji program pod nazivom “Dan na dan”, koji će se emitovati radnim danima od 07:00 do 10:00 časova na platformi TC Media Live. 

Pročitajte još

Prvo pojavljivanje Milomira Marića nakon otkaza na "Hepiju"

Prvo pojavljivanje Milomira Marića nakon otkaza na "Hepiju"

17:23

MARIĆ - GLUMAC: Igrao u kultnoj seriji, jednu režirao

MARIĆ - GLUMAC: Igrao u kultnoj seriji, jednu režirao

11:49

KONAČNO FOTKA NOVOG MARIĆA Prvi put po otkazu, prija promena

KONAČNO FOTKA NOVOG MARIĆA Prvi put po otkazu, prija promena

17:17

"KRIV" JE - DEDA: Marić sa 3 i po godine naučio da čita

"KRIV" JE - DEDA: Marić sa 3 i po godine naučio da čita

09:16

- Svet se menja iz dana u dan,  ali mi znamo šta se stvarno dogodilo. ‘Dan na dan’ - informativna emisija koja ne gubi smisao za humor ni kad istina zaboli. Milomir Marić i Katarina Korša – dvoje voditelja koji ne znaju da zaćute kad svi drugi ćute. Aktuelno, duhovito, sarkastično, ali uvek istinito. ‘Dan na dan’ – jer nije svaki dan isti dan - piše u najavi. 

Ovaj čin označava novi početak za iskusni dvojac koji je dugo godina bio sinonim za informativne i angažovane jutarnje programe u domaćim medijima, a publika će od sutra imati priliku da ih prati u potpuno novom formatu.

"JA NEMAM DRUGOG REŠENJA!" Vladan Milojević posle novog šok-rezultata Zvezde saopštio ovo!
Sport

"JA NEMAM DRUGOG REŠENJA!" Vladan Milojević posle novog šok-rezultata Zvezde saopštio ovo!

SVET IMA NOVOG TENISKOG "BROJA 1!" Janik Siner i Ože-Alijasim oduševili navijače u finalu mastersa u Parizu! (VIDEO)
Sport

SVET IMA NOVOG TENISKOG "BROJA 1!" Janik Siner i Ože-Alijasim oduševili navijače u finalu mastersa u Parizu! (VIDEO)

BONUS VIDEO:

 

#Milomir Marić #Milomir Marić vesti #Milomir Marić otkaz #Milomir Marić novi posao #VIP #Katarina Korša #Katarina Korša otkaz #Katarina Korša novi posao
Komentari 0
"ЗЕЛЕНСКИ ЈЕ УПАО У СОПСТВЕНУ ЗАМКУ" Како је Кијев признао катастрофу: Украјинске трупе имају само две опције - предају се или погину

"ZELENSKI JE UPAO U SOPSTVENU ZAMKU" Kako je Kijev priznao katastrofu: Ukrajinske trupe imaju samo dve opcije - predaju se ili poginu