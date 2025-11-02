Posle gotovo dve decenije na Hepi televiziji, poznati novinar i urednik Milomir Marić odlučio je da okrene novi list. Marić je napustio televiziju na kojoj je proveo najveći deo svoje karijere, a zajedno sa njim odlazi i dugogodišnja koleginica Katarina Korša.

NJih dvoje su, samo nekoliko dana nakon odluke o odlasku, osnovali produkcijsku kuću “Ćirilica”, čije je sedište registrovano na adresi stana Marićeve supruge, književnice Vesne Radusinović. Informacija je potvrđena na sajtu Agencije za privredne registre (APR).

Marić i Korša su od 2019. godine zajedno vodili jutarnji program, a sada su, u jednoj emisiji, govorili o tome kako je sve počelo. Foto: ATA images/A. Ahel

- Katarina me je upoznala u poslednjoj fazi života. Tada kada sam bio u pravu, bio sam neprijatelj naroda, zabranjen na televiziji i nisam se pojavio do 2000. godine na televiziji. U ovom prvom periodu ja nisam zabavljao srpski narod, već najlepše i najpametnije srpkinje, tek posle sam počeo da zabavljam nesrećni srpski narod. Političarima sam govorio "vi ste unesrećili ovaj srpski narod i ja ne mogu da vam pomognem, ali mogu da zabavljam narod - rekao je Marić.

Korša je otkrila da su je mnogi upozoravali da s Marićem nije lako sarađivati, ali da se to pokazalo netačnim.

- Marić je indentičan i u poslovnom i privatnom životu. Mi smo 2018. ili 2019. godine počeli da radimo jutarnji program zajedno, sećam se da su mi tada rekli "joj, teško tebi, sa njim nije lako". Ja nisam stekla takav utisak jer Marić je neko ko hoće svima da pomogne da budu bolji. Kad neko ima znanje, taj se ne štedi da nekom da. LJudi su osetili da se zabavljamo i da unosimo radost u kuće. Pokušavamo i dan danas to da uradimo, ali nam ne ide. Jer, ako smo mnogo neozbiljni onda nismo profesionalni.

Poznati voditelj ne krije da je u braku sa Vesnom Radusinović pronašao mir i oslonac. O njihovom odnosu, punom duhovitih i toplih trenutaka, Marić je govorio u emisiji "Pusti brigu" na Kurir televiziji.

- Jedem ono što Vesna sprema. Dok nisam upoznao Vesnu Radusinović ja sam mislio da ja umem da kuvam. Ja više nisam hteo da se brukam, ona nema šta ne zna da sprema. Ja idem stalno na pijacu, svakog vikenda obiđem sve pijace i tačno znam gde je koji zeleniš. LJudi prilaze i samo pitaju nešto, oni misle da ja nešto znam. LJudi su me napadali zašto ne idem na modne revije, ali ne mogu da im objasnim da tamo ljudi dolaze da bi nešto za džabe pojeli i popili, ja kao gospodin odem na buvljak. Tamo me dočekaju kao svog svoga - rekao je Marić kroz osmeh. A zatim je dodao i rečenicu koja je izazvala smeh u studiju:

- Ja ne bih da je ona toliko posebna, ceo život sam želeo lepu i glupu, ali se takva nikad nije za mene zalepila - rekao je Marić u emisiji "Pusti brigu" na Kurir televiziji.

(SD)

