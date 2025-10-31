Ovog jutra gledaocima su "dobro jutro" poželili Jovan i Andrea, voditelji koji izvesno vreme rade na televiziji.

- Dobro jutro Jovane - rekla je ona, a onda je i on njoj poželeo:

- Dobro jutro Andrea.

Foto: Printskrin TV Hepi

 

 

Marić se kratko oprostio od publike

Po završetku emisije, Marić se juče, 30. oktobra od publike oprostio rečima:

- Vidimo se u nekom drugom filmu.

Ova rečenica je svojevremeno obeležila politički kraj jedne epohe, kada ju je izgovorio bivši predsednik Srbije Boris Tadić priznajući izborni poraz i čestitajući nasledniku Tomislavu Nikoliću.

Podsetimo, poznati novinarski duo, Milomir Marić i Katarina Korša, dali su otkaz na televiziji Hepi i potvrdili da je odluka konačna.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

 

Kontaktirali smo Marića kako bismo saznali više o njegovim planovima i budućim projektima.

- Ne pratim štampu, nemam pojma, ne znam šta nosi dan, šta nosi jutro, šta nosi noć - rekao nam je Milomir.

Na pitanje gde će raditi sada i kakvi su mu planovi, dodao je neočekivan odgovor:

- Ne znam, nemam pojma. Šta da radim, dosta sam radio, 50 godina, to je samo da me muče dalje, ajde dosta. Neka se mlađi sada bave.

Marić je tokom godina ostavio neizbrisiv trag u medijima, ali za sada nije želeo da otkrije da li planira penziju ili će nastaviti karijeru, niti na kojoj televiziji bi to moglo biti.

Milomir Marić je osnovnu i srednju školu završio u rodnom mestu, a potom diplomirao novinarstvo na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Foto: Predrag Mitić

 

 

Svoju novinarsku karijeru započeo je tokom 1970-ih u časopisu "Duga", a kasnije je radio kao glavni urednik u novinama "Duga", "Intervju", "Profil" i "Dama". Od 9. oktobra 2001. postao je glavni i odgovorni urednik televizije B, gde je ostao do 19. marta 2004. godine.

Član je Udruženja evropskih novinara Srbije. Na televiziji Hepi radio je od 2008. godine, gde je autor i voditelj popularnih emisija "Ćirilica" i "Goli život". Takođe je vodio treću i četvrtu sezonu rijaliti-šoua "Parovi", a poslednje je vodio emisiju "Dobro jutro Srbijo" sa Krunom Unom Mitrović.

(Espreso)

