Prisetivši se svog detinjstva, te odrastanja uopšte, Milomir Marić ispričao je kako je sa svega tri i po godine naučio da čita.

- Naučio sam, imao sam neki dedin kofer, drveni, iz zarobljeništva", rekao je on, pa onda dodao: "Bio je pun knjiga i ja sam ga po dvorištu stalno nosio sa sobom, čitao i čitao... Do dana današnjeg nisam prestao - nasmejao se Marić, kom brojne druge uspehe drugi ne mogu da ospore.  

"Prebirajući" dalje po svojim uspomenama, priznao je kako mu ni samom nije jasno kako je do pojedinih stvari stigao.

- Sa predsednikom Vlade Srbije sam sa 13, 14 godina pravio intervju za lokalne novine. Danas kada pogledam, ne mogu da verujem kako je taj ozbiljan čovek razgovarao sa nekim detetom. Ja sam njega, kao, ozbiljno pitao, on je, kao, ozbiljno odgovarao... - rekao je Milomir u pomenutoj emisiji.

Milomir Marić preko dvadeset godina uživa u ljubavi sa Vesnom Radusinović, a malo ko zna da je voditelj pre nje bio u vezi sa koleginicom.

