Aca Lukas danas ima razloga za slavlje, budući da mu je rođendan.

Ono što mnogi ne znaju jeste koliko godina ima Aca Lukas. On je rođen 03. 11. 1968. godine, što znači da danas puni 57 godina. Foto: ATA images/A. Ahel

Lukas je renovirao svoj stan na Voždovcu nedavno, a kako se piše za to je izdvojio 250.000 evra. Foto: ATA images/A. Ahel

Lukas je stan kupio za pola miliona evra pre deset godina, a sada je odlučio da ga sredi po svom ukusu.

- Aca je detaljista i zato mu je bilo važno da renoviranje stana bude baš onako kako je zamislio. Stručnjacima je dao ključeve od stana i prepustio da ono što je zamislio pretoče u delo. Tako je i bilo. Stavio je ogroman džakuzi za čak šest osoba na terasu, pa deluje kao da ima mini-bazen. Majstori su mu uradili najnoviju italijansku keramiku u četiri kupatila, koliko ih ima. To je zapravo takozvani penthaus jer je on jedini na poslednjem spratu. Sve je novo, od tepiha, zavesa, garniture, gostinskih soba. Svoju bračnu sobu je pretvorio u lični kutak, u kom se nalazi ogroman krevet. U stanu preovlađuje bež boja sa ostalim pastelnim nijansama. Jedna soba je pretvorena u studio, pa ima i gluvu sobu. Verovali ili ne, on najviše vremena voli da provodi u kući, pa je sada napravio totalni užitak. Novac nije žalio, pa kad se sve sabere za renoviranje je izdvojio oko 250.000 evra - rekao je sagovornik.

(Blic)

