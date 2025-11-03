Aca Lukas danas ima razloga za slavlje, budući da mu je rođendan.

Ono što mnogi ne znaju jeste koliko godina ima Aca Lukas. On je rođen 03. 11. 1968. godine, što znači da danas puni 57 godina.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Lukas je renovirao svoj stan na Voždovcu nedavno, a kako se piše za to je izdvojio 250.000 evra.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Lukas je stan kupio za pola miliona evra pre deset godina, a sada je odlučio da ga sredi po svom ukusu.

- Aca je detaljista i zato mu je bilo važno da renoviranje stana bude baš onako kako je zamislio. Stručnjacima je dao ključeve od stana i prepustio da ono što je zamislio pretoče u delo. Tako je i bilo. Stavio je ogroman džakuzi za čak šest osoba na terasu, pa deluje kao da ima mini-bazen. Majstori su mu uradili najnoviju italijansku keramiku u četiri kupatila, koliko ih ima. To je zapravo takozvani penthaus jer je on jedini na poslednjem spratu. Sve je novo, od tepiha, zavesa, garniture, gostinskih soba. Svoju bračnu sobu je pretvorio u lični kutak, u kom se nalazi ogroman krevet. U stanu preovlađuje bež boja sa ostalim pastelnim nijansama. Jedna soba je pretvorena u studio, pa ima i gluvu sobu. Verovali ili ne, on najviše vremena voli da provodi u kući, pa je sada napravio totalni užitak. Novac nije žalio, pa kad se sve sabere za renoviranje je izdvojio oko 250.000 evra - rekao je sagovornik.

(Blic)

POTPUNI ŠOK: Reakcija igrača na terenu kada je trener Radničkog umro tokom utakmice (VIDEO)
Sport

POTPUNI ŠOK: Reakcija igrača na terenu kada je trener Radničkog umro tokom utakmice (VIDEO)

NEVEROVATNO! Em je prvi spisak igrača Veljka Paunovića iznenadio, ali da li ste videli ko je u stručnom štabu novog selektora Srbije?
Sport

NEVEROVATNO! Em je prvi spisak igrača Veljka Paunovića iznenadio, ali da li ste videli ko je u stručnom štabu novog selektora Srbije?

BONUS VIDEO:

Pročitajte još

SNEKI NIJE NAJVIŠA Znate li koje tri pevačice su više od nje?

SNEKI NIJE NAJVIŠA Znate li koje tri pevačice su više od nje?

11:28

VITKA LINIJA BEZ DIJETA: Tajna izgleda Sofije Vergare

VITKA LINIJA BEZ DIJETA: Tajna izgleda Sofije Vergare

11:23

Poznato na koju TV se seli "Ćirilica" - prvi gost Vučić

Poznato na koju TV se seli "Ćirilica" - prvi gost Vučić

11:10

VESNA O GUBITKU BEBE "Pila sam šaku lekova,bila u depresiji"

VESNA O GUBITKU BEBE "Pila sam šaku lekova,bila u depresiji"

10:24

#Aca Lukas #pevač Aca Lukas #Aca Lukas rođendan #Rođendan #VIP
Komentari 0
АУТОБУС ПУН СТУДЕНАТА СЛЕТЕО У ПРОВАЛИЈУ: Најмање 17 људи повређено због несреће у близини манастира (ВИДЕО)

AUTOBUS PUN STUDENATA SLETEO U PROVALIJU: Najmanje 17 ljudi povređeno zbog nesreće u blizini manastira (VIDEO)