- Obično u ovim situacijama ostajem nema od tuge. Do poslednjeg trenuka sam se nadala da će pobediti bolest, nažalost otišao je. Neka počiva u miru - izjavila je Brena.

Pratio Lepu Brenu na vrhuncu slave

NJegov život i karijeru obeležilo je rad u toj grupi, a Marković je bio ključni član benda koji je pratio Lepu Brenu na vrhuncu njene slave, učestvujući u stvaranju mnogih hitova i albuma. Foto: Printskrin Jutjub/Lepa Brena

Pored muzičke karijere, pojavio se i u nekoliko filmova u kojima je bend "Slatki greh" glumio, uključujući popularne naslove kao što su "Hajde da se volimo" (delovi 1 i 2).

Važio je za cenjenog muzičara u estradnim krugovima.

