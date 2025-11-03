- Obično u ovim situacijama ostajem nema od tuge. Do poslednjeg trenuka sam se nadala da će pobediti bolest, nažalost otišao je. Neka počiva u miru - izjavila je Brena.

Pratio Lepu Brenu na vrhuncu slave

NJegov život i karijeru obeležilo je rad u toj grupi, a Marković je bio ključni član benda koji je pratio Lepu Brenu na vrhuncu njene slave, učestvujući u stvaranju mnogih hitova i albuma.

Foto: Printskrin Jutjub/Lepa Brena

 

Pored muzičke karijere, pojavio se i u nekoliko filmova u kojima je bend "Slatki greh" glumio, uključujući popularne naslove kao što su "Hajde da se volimo" (delovi 1 i 2).

Važio je za cenjenog muzičara u estradnim krugovima.

(Kurir)

Pročitajte još

HAOS U RUSIJI ZBOG MILOŠEVIH REČI: Žene mu žestoko odbrusile

HAOS U RUSIJI ZBOG MILOŠEVIH REČI: Žene mu žestoko odbrusile

12:46

PRVE REČI MARIĆA U NOVOJ EMISIJI: "Nije svaki dan dobar dan"

PRVE REČI MARIĆA U NOVOJ EMISIJI: "Nije svaki dan dobar dan"

11:01

SA BRENOM I SALETOM Poslednje pojavljivanje preminulog muzičara

SA BRENOM I SALETOM Poslednje pojavljivanje preminulog muzičara

10:53

"SKLAPALI MI BRAK SA POKOJNIKOM" Veru udali za mrtvog čoveka

"SKLAPALI MI BRAK SA POKOJNIKOM" Veru udali za mrtvog čoveka

10:17

POTPUNI ŠOK: Reakcija igrača na terenu kada je trener Radničkog umro tokom utakmice (VIDEO)
Sport

POTPUNI ŠOK: Reakcija igrača na terenu kada je trener Radničkog umro tokom utakmice (VIDEO)

NEVEROVATNO! Em je prvi spisak igrača Veljka Paunovića iznenadio, ali da li ste videli ko je u stručnom štabu novog selektora Srbije?
Sport

NEVEROVATNO! Em je prvi spisak igrača Veljka Paunovića iznenadio, ali da li ste videli ko je u stručnom štabu novog selektora Srbije?

BONUS VIDEO:

#Lepa Brena #LJubiša Marković Frenki #preminuo LJubiša Marković Frenki #Slatki greh #Lepa Brena i Slatki Greh #VIP
Komentari 0
СУПРУГА БРУНА ВЕКАРИЋА ОСЛОБОДИЛА ШТИМЦА: Судија Ксенија Марић пустила на слободу блокадера-насилника

SUPRUGA BRUNA VEKARIĆA OSLOBODILA ŠTIMCA: Sudija Ksenija Marić pustila na slobodu blokadera-nasilnika