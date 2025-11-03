- Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u "Dan na dan" - otvorila je emisiju Katarina Korša.

- Nije svaki dan dobar dan, nije svaki dan isti dan, ali nekako ćemo se snaći. S nama je direktor Telekoma, Vladimir Lučić. Kad je on govorio o multimediji kao vizionar, mi nismo ni znali šta priča, sprema... On hoće da sve to postane virtuelni svet. Vlado, ono što si ti zamišljao i pričao se sad dešava - rekao je Marić.

- Dobro jutro, dobrodošli. Čast nam je i zadovoljstvo što ste nam prvi gost. Ovako negde na svečanoj premijeri, na novom početku, revoluciji tehnologije i ideje. Malo smo vas čudno gledali, nismo razumeli, ali neke stvari se dešavaju.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dan na dan (@dan_na_dan)

 

Pročitajte još

MARIĆ - GLUMAC: Igrao u kultnoj seriji, jednu režirao

MARIĆ - GLUMAC: Igrao u kultnoj seriji, jednu režirao

11:49

POSLE OTKAZA UREDNIKA "HEPIJA": Poznato KO je ZAMENIO Marića

POSLE OTKAZA UREDNIKA "HEPIJA": Poznato KO je ZAMENIO Marića

12:45

Očaran Sindi - javno mu PORUČILA: "Taj urednik iz BG-a..."

Očaran Sindi - javno mu PORUČILA: "Taj urednik iz BG-a..."

14:50

POSLEDNJA "ĆIRILICA" Šta je hteo da poruči odjavom emisije?

POSLEDNJA "ĆIRILICA" Šta je hteo da poruči odjavom emisije?

10:16

- Prvo da vam poželim dobrodošlicu u TS Media, prvu pravu lajvstriming platformu na ovom prostoru. Hvala što ste prihvatili poziv da budete deo našeg tima. Ovo je početak revolucije. Naša platforma TS Media se danas otvara - rekao je Lučić.

Podsetimo, Katarina i Marić su nedavno dali otkaz na televiziji Hepi, a juče su najavili svoju novu emisiju.

Foto: TS Media live printskrin

 

- Svet se menja iz dana u dan — ali mi znamo šta se stvarno dogodilo. "Dan na dan’" - informativna emisija koja ne gubi smisao za humor ni kad istina zaboli. Milomir Marić i Katarina Korsa – dvoje voditelja koji ne znaju da zaćute kad svi drugi ćute. Aktuelno, duhovito, sarkastično, ali uvek istinito. "Dan na dan" - jer nije svaki dan isti dan."

NIŠLIJKA SPREMNA DA POKORI EVROPU: Lepota i pamet = snaga! Lepa Maja u top 3 u dizanju tegova
Sport

NIŠLIJKA SPREMNA DA POKORI EVROPU: Lepota i pamet = snaga! Lepa Maja u top 3 u dizanju tegova

"JA NEMAM DRUGOG REŠENJA!" Vladan Milojević posle novog šok-rezultata Zvezde saopštio ovo!
Sport

"JA NEMAM DRUGOG REŠENJA!" Vladan Milojević posle novog šok-rezultata Zvezde saopštio ovo!

BONUS VIDEO: 

#Milomir Marić #Katarina Korša #Dan na dan #emisija Dan na dan #TS Media lajv #VIP
Komentari 0
ВЕЛИКА ЧИСТКА НА МАРАКАНИ! Црвена звезда остаје без још једног странца!

VELIKA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez još jednog stranca!