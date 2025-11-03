- Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u "Dan na dan" - otvorila je emisiju Katarina Korša.

- Nije svaki dan dobar dan, nije svaki dan isti dan, ali nekako ćemo se snaći. S nama je direktor Telekoma, Vladimir Lučić. Kad je on govorio o multimediji kao vizionar, mi nismo ni znali šta priča, sprema... On hoće da sve to postane virtuelni svet. Vlado, ono što si ti zamišljao i pričao se sad dešava - rekao je Marić.

- Dobro jutro, dobrodošli. Čast nam je i zadovoljstvo što ste nam prvi gost. Ovako negde na svečanoj premijeri, na novom početku, revoluciji tehnologije i ideje. Malo smo vas čudno gledali, nismo razumeli, ali neke stvari se dešavaju.

- Prvo da vam poželim dobrodošlicu u TS Media, prvu pravu lajvstriming platformu na ovom prostoru. Hvala što ste prihvatili poziv da budete deo našeg tima. Ovo je početak revolucije. Naša platforma TS Media se danas otvara - rekao je Lučić.

Podsetimo, Katarina i Marić su nedavno dali otkaz na televiziji Hepi, a juče su najavili svoju novu emisiju. Foto: TS Media live printskrin

- Svet se menja iz dana u dan — ali mi znamo šta se stvarno dogodilo. "Dan na dan’" - informativna emisija koja ne gubi smisao za humor ni kad istina zaboli. Milomir Marić i Katarina Korsa – dvoje voditelja koji ne znaju da zaćute kad svi drugi ćute. Aktuelno, duhovito, sarkastično, ali uvek istinito. "Dan na dan" - jer nije svaki dan isti dan."

