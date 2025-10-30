Poznati novinarski duo Milomir Marić i Katarina Korša dali su otkaz na televiziji "Hepi" i potvrdili da je odluka konačna. Ističu da će javnost uskoro saznati više o njihovom novom profesionalnom angažmanu.

- U suštini, sve što treba saznaćete vrlo brzo. Pametnije je da ta pitanja postavite Mariću, tako da će izjava još malo sačekati - rekla je Katarina Korša za "Kurir".

Prema saznanjima "Informera", Marić i Korša osnovali su produkcijsku kuću pod nazivom „"Ćirilica", čije je sedište u stanu Marićeve supruge, novinarke Vesne Radusinović. Foto: ATA images/A. Ahel

Marić je u ponedeljak, 27. oktobra, vodio i svoju poslednju emisiju "Ćirilica" u kojoj mu je gost bio Aleksandar Vulin. Iako tada niko nije slutio da je reč o oproštajnom izdanju. Odjavio ju je rečima:

- Srbi su oni koji pišu ćirilicom, a i Rusi pišu ćirilicom. Sve ima svoj kraj, pa i "Ćirilica".

Sada, kada je poznato da je to bila poslednja emisija, mnogi se pitaju - šta je Marić time hteo da kaže?

Takođe, Marić je jutros vodio i svoj poslednji jutarnji program na "Hepiju", od publike se oprostivši kratko:

- Vidimo se u nekom drugom filmu.

