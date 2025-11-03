U memoarima, Marin opisuje kako je tokom početnih meseci pandemije, na proleće 2020. godine, tempo rada bio izuzetno brz i stresan, što je ostavilo ozbiljne posledice po njeno zdravlje.

Iako je radila u saradnji sa ministrima, stručnjacima i zvaničnicima, to je imalo fizičke posledice, uključujući bolove u stomaku i gubitak težine.

- Moj stomak je bio stalno u haosu, ništa se nije apsorbovalo i počela sam da mršavim. Najstrašniji simptomi su došli kasnije, kada sam u jednom stresnom trenutku gotovo potpuno izgubila vid.

Nisam mogla da čitam tekstove niti da prepoznajem lica ljudi - napisala je Marin, prenosi finski javni servis "Yle".

Pored toga, bivša premijerka je navela da je patila od jakih bolova u leđima, zbog kojih nije mogla da ustane iz kreveta.

Foto: Profimedia

Međutim, tokom 2021. godine odlučila je da se fokusira na poboljšanje svog zdravlja, prepoznajući potrebu za fizičkom aktivnošću.

Kako kaže, trčanje i šetnje su joj pomogle da se oslobodi stresa, a u tom periodu je, dodala je, obavljala unutrašnje razgovore kako bi rešila problematične misli. Foto: Profimedia

Marin u svom delu o premijerskoj karijeri detaljno opisuje i medijske skandale koji su pratili njen mandat. Jedan od najvećih bio je onaj koji se desio u avgustu 2022. godine, kada su u javnost procurili video snimci sa njenog privatnog Instagram profila na kojima je Marin zajedno sa prijateljima plesala i zabavljala se, što je izazvalo veliku medijsku pažnju i kritike.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw — Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022

- Kada sam prvi put videla te snimke, odmah sam znala šta će uslediti. Biće to ogroman skandal - piše Marin i opisuje kako je, sa svojim timom, pokušala da se povuče iz medijske hajke, a tokom toga je, kako kaže, provodila vreme u premijerskoj limuzini razgovarajući sa svojim saradnicima dok su novinari bili u neposrednoj blizini.

A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today.



Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations.



Iltalehti has a sound expert confirming “flour-gang”. pic.twitter.com/Nj5A71R8Rd — Visegrád 24 (@visegrad24) August 19, 2022

Skandal je ubrzo poprimio još veće razmere, a spekulacije o mogućem korišćenju droga počele su da kruže medijima. Marin je to odlučno demantovala, pristajući na testove na drogu kako bi se oslobodila tih optužbi.

Marin je, iako je na parlamentarnim izborima 2023. godine osvojila više od 35.000 glasova, odlučila da se povuče iz političkog života i napusti parlament. Ponuđen joj je posao strateškog savetnika u instituciji bivšeg britanskog premijera Tonija Blera, a ona je odlučila da prihvati ovu ponudu.

U svojoj knjizi, Marin navodi nekoliko razloga zbog kojih je donela ovu odluku. Foto: Profimedia

- Biti bivši premijer i stranački lider učinilo bi moj položaj u parlamentu veoma neprijatnim. Bila bih predmet kritika i često bih bila pominjana, ali ne bih mogla da odgovaram direktno ili učestvujem u diskusijama - navela je ona.

Marin takođe ističe da nije želela da, kao bivša premijerka, bude previše u središtu pažnje i da zaseni novog lidera stranke.

U knjizi nije komentarisala mogućnost svog povratka u politiku, napominjući da je trenutno fokusirana na nove izazove i lični razvoj. Foto: Profimedia

Marin je postala najmlađa premijerka na svetu 2019. godine, nakon što je došla na čelo Socijaldemokratske partije Finske.

Na njenoj premijerskoj agendi našli su se veliki izazovi, uključujući predsedavanje Evropskom unijom, pandemiju KOVID-19 i rat u Ukrajini, navodi "Yle".

