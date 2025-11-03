Folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović pre par dana održala je koncert u Velesu, u Severnoj Makedoniji, pred oko 5.000 obožavalaca u sportskoj dvorani Gemidži.

Međutim, nakon što joj je neko iz publike pružio bugarsku zastavu, pevačica se istom ogrnula, a pomenuti gest izazvao je podeljene reakcije publike.

U jeku napada na pevačicu brojni njeni fanovi na društvenoj mreži Iks brane njen potez, a sada su objavili i fotografiju folk pevača Ace Lukase, ali sa zastavom Hrvatske.

Lukas tokom nastupa sa zastavom Hrvatske, pa opet peva i dalje u Srbiji pic.twitter.com/GJHR4jwRmv — Mariel (@malasirena111) November 3, 2025

Kako se može videti na fotografijama, Aca Lukas nastupa sa zastavom pomenute zemlje, koju je u jednom trenutku i ogrnuo. Nije poznato kada je fotografija koja se širi mrežama nastala.

"On je podizao i kitio se zastavom Hrvatske, pa i dalje peva u Srbiji… Vidite da ništa nije strašno", "Pa šta, ko zna kada je ovo bilo", "To se ne važi za druge! Samo je Ceca uvek problem i trun u oku svima", "Pa nastupao je čovek u Hrvatskoj i podizao njihovu zastavu, logično", bili su samo neki od komentara.

