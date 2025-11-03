Folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović pre par dana održala je koncert u Velesu, u Severnoj Makedoniji, pred oko 5.000 obožavalaca u sportskoj dvorani Gemidži.

Foto: Antonio Ahel/ATA images, Shutterstock, Tik Tok printskrin/m4kedonche

 

 

Međutim, nakon što joj je neko iz publike pružio bugarsku zastavu, pevačica se istom ogrnula, a pomenuti gest izazvao je podeljene reakcije publike.

U jeku napada na pevačicu brojni njeni fanovi na društvenoj mreži Iks brane njen potez, a sada su objavili i fotografiju folk pevača Ace Lukase, ali sa zastavom Hrvatske.

 

Pročitajte još

DALA OTKAZ NA PINKU Ne želi da ćuti: Poslednje dve godine...

DALA OTKAZ NA PINKU Ne želi da ćuti: Poslednje dve godine...

17:49

Brena našla svoj prvi auto - kupila "golfa keca" (VIDEO)

Brena našla svoj prvi auto - kupila "golfa keca" (VIDEO)

17:42

BRENA OSTALA BEZ PRIJATELJA: "Nadala sam se da će pobediti"

BRENA OSTALA BEZ PRIJATELJA: "Nadala sam se da će pobediti"

17:29

Dok je bio s njom u braku dobio je sina sa poznatom glumicom

Dok je bio s njom u braku dobio je sina sa poznatom glumicom

16:51

 

Kako se može videti na fotografijama, Aca Lukas nastupa sa zastavom pomenute zemlje, koju je u jednom trenutku i ogrnuo. Nije poznato kada je fotografija koja se širi mrežama nastala.

"On je podizao i kitio se zastavom Hrvatske, pa i dalje peva u Srbiji… Vidite da ništa nije strašno", "Pa šta, ko zna kada je ovo bilo", "To se ne važi za druge! Samo je Ceca uvek problem i trun u oku svima", "Pa nastupao je čovek u Hrvatskoj i podizao njihovu zastavu, logično", bili su samo neki od komentara.

(Mondo)

POTPUNI ŠOK: Reakcija igrača na terenu kada je trener Radničkog umro tokom utakmice (VIDEO)
Sport

POTPUNI ŠOK: Reakcija igrača na terenu kada je trener Radničkog umro tokom utakmice (VIDEO)

NEVEROVATNO! Em je prvi spisak igrača Veljka Paunovića iznenadio, ali da li ste videli ko je u stručnom štabu novog selektora Srbije?
Sport

NEVEROVATNO! Em je prvi spisak igrača Veljka Paunovića iznenadio, ali da li ste videli ko je u stručnom štabu novog selektora Srbije?

#Aca Lukas #pevač Aca Lukas #Lukas ogrnuo hrvatsku zastavu #VIP #Estrada #Aca Lukas nastup
Komentari 0
РУСИ ГОТОВО У СВИМ ДЕЛОВИМА ПОКРОВСКА: "Ако се не повучемо, изгубићемо велики број елитних маринаца"

RUSI GOTOVO U SVIM DELOVIMA POKROVSKA: "Ako se ne povučemo, izgubićemo veliki broj elitnih marinaca"