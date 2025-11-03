Voditeljka Tijana Prica, pre godinu dana dala je otkaz na RTV Pink, a sada je progovorila o detaljima i odnosu sa čelnicima ružičastog jata.

Nekada vodteljka zabavne emisije Premijera-vikend specijal, progovorila o odnosima i otkazu. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ona je, na pitanje u kakvom je odnosima sa Milicom i Željkom, odgovorila pomalo tajanstveno:

- Sada sam, evo slobodno mogu da kažem, posle godinu dana zahvalna svim situacijama koje su se dogodile, zbog kojih sam ja otišla sa televizije. To je tako trebalo da bude, da bih ja pokazala da mogu mnogo više - rekla je Tijana gostujući kod Lune Đogani.

Na pitanje zbog čega je dala otkaz, Tijana je izjavila da je pune dve godine bila nezadovoljna.

- Poslednje dve godine sam stalno nešto bila nezadovoljna tim vikendom, bila sam u problemu zapravo zbog porodice. Nedelja je dan kada su oni svi zajedno, a splet okolnosti je bio takav da se dogodila situacija kada sam ja sebi morala da kažem "Okej, ti sada nastavljaš dalje" - izjavila je ona.

Inače, Tijana je nastavila svoju voditeljsku karijeru na "K1" televiziji gde vodi emisiju "Intrigantno" sa kolegom Ognjenom Nestorovićem, sa kojim je i radila na Pinku.

(Alo)

