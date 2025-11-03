Voditeljka Tijana Prica, pre godinu dana dala je otkaz na RTV Pink, a sada je progovorila o detaljima i odnosu sa čelnicima ružičastog jata.

Nekada vodteljka zabavne emisije Premijera-vikend specijal, progovorila o odnosima i otkazu.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

 

Ona je, na pitanje u kakvom je odnosima sa Milicom i Željkom, odgovorila pomalo tajanstveno:

- Sada sam, evo slobodno mogu da kažem, posle godinu dana zahvalna svim situacijama koje su se dogodile, zbog kojih sam ja otišla sa televizije. To je tako trebalo da bude, da bih ja pokazala da mogu mnogo više - rekla je Tijana gostujući kod Lune Đogani.

Pročitajte još

VODITELJKA O RAZVODU: "Uvek se žalio, mislim da me je varao"

VODITELJKA O RAZVODU: "Uvek se žalio, mislim da me je varao"

13:08

"ONA JE ZLA!" Ova poznata Srpkinja je zaova Snežane Đurišić

"ONA JE ZLA!" Ova poznata Srpkinja je zaova Snežane Đurišić

15:24

URNEBES USRED DNEVNIKA: Gaf voditeljke HRT-a nasmejao region

URNEBES USRED DNEVNIKA: Gaf voditeljke HRT-a nasmejao region

11:21

CISTA JE SAMO RASLA... Ozbiljan zdravstveni problem voditeljke

CISTA JE SAMO RASLA... Ozbiljan zdravstveni problem voditeljke

15:38

Na pitanje zbog čega je dala otkaz, Tijana je izjavila da je pune dve godine bila nezadovoljna.

- Poslednje dve godine sam stalno nešto bila nezadovoljna tim vikendom, bila sam u problemu zapravo zbog porodice. Nedelja je dan kada su oni svi zajedno, a splet okolnosti je bio takav da se dogodila situacija kada sam ja sebi morala da kažem "Okej, ti sada nastavljaš dalje" - izjavila je ona. 

Inače, Tijana je nastavila svoju voditeljsku karijeru na "K1" televiziji gde vodi emisiju "Intrigantno" sa kolegom Ognjenom Nestorovićem, sa kojim je i radila na Pinku.

(Alo)

POTPUNI ŠOK: Reakcija igrača na terenu kada je trener Radničkog umro tokom utakmice (VIDEO)
Sport

POTPUNI ŠOK: Reakcija igrača na terenu kada je trener Radničkog umro tokom utakmice (VIDEO)

NEVEROVATNO! Em je prvi spisak igrača Veljka Paunovića iznenadio, ali da li ste videli ko je u stručnom štabu novog selektora Srbije?
Sport

NEVEROVATNO! Em je prvi spisak igrača Veljka Paunovića iznenadio, ali da li ste videli ko je u stručnom štabu novog selektora Srbije?

BONUS VIDEO:

#Tijana Prica #voditeljka Tijana Prica #voditeljka #VIP #TV Pink #Tijana Prica otkaz
Komentari 0
"ЈА НЕМАМ ДРУГОГ РЕШЕЊА!" Владан Милојевић после новог шок-резултата Звезде саопштио ово!

"JA NEMAM DRUGOG REŠENJA!" Vladan Milojević posle novog šok-rezultata Zvezde saopštio ovo!