Iako nije poznato šta ju je tačno nasmejalo, njen smeh se ubrzo preneo i na kolege u studiju.

Ovaj simpatični trenutak postao je viralan na društvenim mrežama.

Inače, Marta Šimić Mrzlečki je svoju profesionalnu karijeru izgradila na Hrvatskoj radio-televiziji gde je radila kao voditeljka različitih emisija. Posebno se istakla u emisijama "Dobro jutro, Hrvatska" i "Hrvatska uživo", gde je bila voditeljka i urednica.

@teletina_tv Uzbudljiva prognoza 😂 #hrtdnevnik #hrt #smijeh #dnevnik #htv ♬ original sound - teletina

Od septembra 2016. godine preuzima ulogu voditeljke podnevnog i centralnog Dnevnika HRT-a, smenjujući se s kolegama Mirjanom Posavac i Branimirom Farkašem. U rodnoj Pitomači ostala je prisutna kroz vođenje muzičkog festivala "Pjesme Podravine i Podravlja".

Pročitajte još

Našla pismo muža dve godine posle njegove SMRTI

Našla pismo muža dve godine posle njegove SMRTI

16:33

OVO SVI VOZAČI U SRBIJI RADE: On zato kažnjen - 11.000 dinara

OVO SVI VOZAČI U SRBIJI RADE: On zato kažnjen - 11.000 dinara

14:13

DO RATA - 95% SRBA Selo u HRV ima najjezivije IME na Balkanu

DO RATA - 95% SRBA Selo u HRV ima najjezivije IME na Balkanu

14:12

PO JEROTIĆU: Ko je glava kuće - muškarac ili žena?

PO JEROTIĆU: Ko je glava kuće - muškarac ili žena?

13:15

Tokom studija upoznala je fudbalera Alena Mrzlečkog, za kog se udala 2000. godine. Par ima sina Adama i žive u Bjelovaru, piše hrvatski Stori.

IZNENANJEĐNJE! Piksi ponovo selektor? Stojković dobio nestvarnu ponudu, menja legendu
Sport

IZNENANJEĐNJE! Piksi ponovo selektor? Stojković dobio nestvarnu ponudu, menja legendu

NIJE MOGAO DA VERUJE ŠTA ČUJE! "Gnjido, slino..." Tomović otkrio šta mu je rekao kapiten Partizana, žestoki obračun kod svlačionice
Sport

NIJE MOGAO DA VERUJE ŠTA ČUJE! "Gnjido, slino..." Tomović otkrio šta mu je rekao kapiten Partizana, žestoki obračun kod svlačionice

BONUS VIDEO:

#HRT #voditeljka #Hrvatska vesti #Marta Šimić Mrzlečki #zanimljivosti
Komentari 0
НЕДЕЉНИ ХОРОСКОП ОД 2. ДО 8. НОВЕМБРА: Близанце очекују проблеми на путовањима, Лавове романтичан сусрет, Стрелце повратак старој идеји

NEDELJNI HOROSKOP OD 2. DO 8. NOVEMBRA: Blizance očekuju problemi na putovanjima, Lavove romantičan susret, Strelce povratak staroj ideji