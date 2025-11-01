Selo Smrtić nalazi se u Hrvatskoj i smešteno je u opštini Gornji Bogićevci, u Brodsko-posavskoj županiji. Nalazi se na nadmorskoj visini od 136 metara i udaljeno je oko 137 kilometara od glavnog grada Zagreba. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u naselju je živelo 292 stanovnika.

Smrtić je malo selo u ruralnom delu Brodsko-posavske županije, koje se nalazi blizu granice sa Bosnom i Hercegovinom. Kao i mnoga druga naselja u ovom regionu, Smrtić ima tradicionalno agrarni karakter, a stanovnici se uglavnom bave poljoprivredom i stočarstvom. Foto: Vikipedija

Stotinak stanovnika, strašno ime, ali prelepa priroda

Iako je selo malo i nema veliki broj stanovnika, područje ima miran seoski ambijent sa prirodom koja ga okružuje. Kao deo opštine Gornji Bogićevci, Smrtić je uključen u lokalne projekte i inicijative usmerene na održavanje ruralnih zajednica i očuvanje tradicije. Foto: Jutjub printskrin/Općina Gornji Bogićevci

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, Smrtić je imao 338 stanovnika, od kojih su 150 bili Hrvati, a 54 Srbi. Na popisima stanovništva u Jugoslaviji od 1961. do 1991, naselje je bilo u sastavu stare opštine Nova Gradiška. Smrtić se od raspada Jugoslavije do maja 1995. godine nalazio u Republici Srpskoj Krajini. Kada je popis iz 1991,. godine u pitanju, od ukupnog broja stanovnika (486), Srba je bilo čak 457. Foto: Jutjub printskrin/Općina Gornji Bogićevci

Inače, ovo selo je deo ruralnog područja Hrvatske i karakteristično po mirnom okruženju i tradicionalnom načinu života. Iako nema značajnih turističkih atrakcija, posetioci mogu uživati u prirodnim lepotama i autentičnom seoskom ambijentu.

