Učenici jedne škole dobili su zadatak da nacrtaju sebe i svoju porodicu, a rad ovog šestogodišnjaka poprilično je zabrinuo učiteljicu koja je odmah sazvala hitan sastanak s njegovim roditeljima.

Iza poprilično mračnog i šokantnog crteža zapravo se krije urnebesno objašnjenje!

I stumbled over this on the Internet and can't resist sharing it. pic.twitter.com/zv9q7gQUQm — Bill Gentile (@billgentile) March 2, 2023

Najbolje da sami pogledate priču roditelja:

- Naš šestogodišnjak predao nam je poruku od učiteljice. Pozvala je suprugu i mene na hitan sastanak. Pitali smo sina ima li pojma o čemu se radi, a on je odgovorio da joj se nije dopao njegov crtež.

Sledećeg dana otišli smo na sastanak.

Učiteljica je izvadila crtež porodice koji je nacrtao naš sin i zamolila nas za objašnjenje.

"Nema problema", rekla je moja žena. "Radi se o porodičnom odmoru. Ronjenju na Bahamima.", napisao je tata učenika pored crteža koji je objavio na društvenim mrežama.

