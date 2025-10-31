Učenici jedne škole dobili su zadatak da nacrtaju sebe i svoju porodicu, a rad ovog šestogodišnjaka poprilično je zabrinuo učiteljicu koja je odmah sazvala hitan sastanak s njegovim roditeljima.
Iza poprilično mračnog i šokantnog crteža zapravo se krije urnebesno objašnjenje!
Najbolje da sami pogledate priču roditelja:
- Naš šestogodišnjak predao nam je poruku od učiteljice. Pozvala je suprugu i mene na hitan sastanak. Pitali smo sina ima li pojma o čemu se radi, a on je odgovorio da joj se nije dopao njegov crtež.
Sledećeg dana otišli smo na sastanak.
Učiteljica je izvadila crtež porodice koji je nacrtao naš sin i zamolila nas za objašnjenje.
"Nema problema", rekla je moja žena. "Radi se o porodičnom odmoru. Ronjenju na Bahamima.", napisao je tata učenika pored crteža koji je objavio na društvenim mrežama.
(Krstarica)