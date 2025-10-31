Danas se, kao i svake godine na 31. oktobar, slavi lik i delo Svetog Luke.

Prema predanju, Sveti Luka je bio lekar po zanimanju, ali i prvi hrišćanski ikonopisac. Veruje se da je lično poznavao Bogorodicu i da su tri ikone koje je naslikao najvernije prikazivale njen lik.

NJegove mošti se danas čuvaju u Istanbulu, dok se stopalo svetitelja nalazi u manastiru Kosijerevo kod Nikšića.

Foto: SPC

 

Sveti Luka je autor jednog od četiri Jevanđelja, trećeg po redu u Novom zavetu. Reč "jevanđelje" znači "dobra vest", i upravo tako ovaj dan i treba doživeti: kao podsećanje da vera, dobrota i smirenost donose najlepše vesti i najviše blagoslova.

Kako se "zna" kakva nas zima čeka?

U mnogim krajevima Srbije, Sveti Luka je dan kada se "prognozira" zima. Domaćin bi rano ujutru odlazio u tor da obiđe stoku i po njenom ponašanju "čitavao" kakva nas godina čeka.

Pročitajte još

Imamo li pravo na slobodan dan ako SLAVA pada na vikend

Imamo li pravo na slobodan dan ako SLAVA pada na vikend

15:23

Gde treba da budu postavljene ikone u porodičnim domovima?

Gde treba da budu postavljene ikone u porodičnim domovima?

15:41

U srpskom komšiluku nikao NAJVEĆI pravoslavni hram na svetu

U srpskom komšiluku nikao NAJVEĆI pravoslavni hram na svetu

17:46

DA LI IH ISPUNJAVATE? 8 Čehovljevih pravila kulturnog čoveka

DA LI IH ISPUNJAVATE? 8 Čehovljevih pravila kulturnog čoveka

14:03

Ako bi životinje ležale i podvijale noge, govorilo se da stiže oštra i duga zima. A ako su bile nemirne i živahne, očekivala se blaga godina.

Foto: Shutterstock

 

 

Slično verovanje postoji i u vezi sa ovnovima - ako se ženke nećkaju i ne prilaze mužjacima, dolazi hladna i surova zima; ako su, pak, "veselije", veruje se da će vreme biti toplo i podnošljivo.

Jedan pokazatelj kom najčešće veruju jeste i po samom vremenu tog dana. Ukoliko je vreme sunčano, toplo, očekuje se blaga zima i obrnuto.

(Ona.rs)

ZAVRTEĆE VAM SE U GLAVI! Evo koliko Ana Ivanović zarađuje novca, zaista je mnogo
Sport

ZAVRTEĆE VAM SE U GLAVI! Evo koliko Ana Ivanović zarađuje novca, zaista je mnogo

AMERI, SRAM VAS BILO! Nikola Jokić piše istoriju, a oni mu ovo uradili!
Sport

AMERI, SRAM VAS BILO! Nikola Jokić piše istoriju, a oni mu ovo uradili!

BONUS VIDEO:

#Sveti Luka #verovanja #hrišćanstvo #zanimljivosti
Komentari 0
ТРЕСЕ СЕ МАРАКАНА! Владан Милојевић поднео оставку, Звездан Терзић хитно реаговао

TRESE SE MARAKANA! Vladan Milojević podneo ostavku, Zvezdan Terzić hitno reagovao