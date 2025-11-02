Pevačica Snežana Đurišić i njen partner ginekolog Vanja Milošević gostovali su jednom prilikom u emisiji "Zvezde Granda Specijal" kod voditeljke Vesne Milanović, koja je inače u rodbinskoj vezi sa pevačicinim partnerom.
U emisiji je Vesna pričala o Snežaninoj uspešnoj i dugogodišnjoj karijeri, te ju je upitala kako ljudi reaguju kada je vide u šopingu, na pijaci, na ulici s obzirom da je velika zvezda i da li joj traže nešto da im otpeva na uvce.
- Ne traže mi da im pevam uživo - rekla je Snežana.
- Ja bih ti Boga mi stalno tražila - rekla je Vesna.
- To bi morala da platiš - nadovezao se voditelj.
- Kad je beg bio cicija. Imam brata zato i mogu da uživam - rekla je Vesna sa osmehom na licu i tom prilikom otkrila da joj je Vanja brat.
- Ona je privilegovana kao zaova, malo zla ali je naša - dodala je Snežana.
- Krv nije voda, vidi kako te Vanja gleda - rekla je Vesna.
- Da, posle će me grditi zbog sestre, ali dobro prihvatam kritike - rekla je Snežana.