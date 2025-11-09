Ruski kripto-milioner Aleksej Dolgih (36) poginuo je nakon što se njegov luksuzni "lamborgini urus" zapalio i eksplodirao posle prevrtanja na autoputu.

Aleksej Dolgih (36) vozio je trojicu prijatelja u svom "lamborgini urusu" vrednom 375.000 evra kada je pri brzini od 150 km/h izgubio kontrolu i udario u zaštitnu ogradu u Moskvi. Poginuo je u nesreći. Foto: Instagram printskrin/mirovoi.suetolog

Automobil se prevrnuo i oko 1:30 sati ujutro sleteo na prometan deo puta, gde je eksplodirao u plamenu.

Novčanice i delovi automobila razbacani po putu

Delovi vozila leteli su čak preko mosta, dok su na autoputu pronađene razbacane gomile novca. Dolgih i njegov saputnik Ivan Solovjov poginuli su na licu mesta, dok su Nikita Tezikov (21) i Kirill Močalov (22) prevezeni u bolnicu s teškim povredama, ali su preživeli.

Državna saobraćajna inspekcija potvrdila je da je Dolgih izgubio kontrolu kada je udario u ogradu, što je izazvalo prevrtanje automobila i trenutni požar.

Užas na autoputu

- Prema preliminarnim informacijama, tokom noći na Međunarodnom autoputu vozač "lamborginija" udario je u prepreku, nakon čega se vozilo prevrnulo i zapalilo. Dva mladića su poginula, dok su dvojica povređenih prebačeni u bolnicu - saopštilo je tužilaštvo.

Jedan od povređenih ima otvoreni prelom noge, dok drugi ima višestruke prelome i nalazi se u Botkinovoj bolnici. Uzrok nesreće se i dalje istražuje. Foto: Instagram printskrin/mirovoi.suetolog

586 saobraćajnih prekršaja za 15 meseci

Ruski mediji navode da je Dolgih u poslednjih nekoliko meseci bio na crnoj listi banaka zbog sumnji na pranje novca. Od kada je pre 15 meseci kupio "lamborgini", nakupio je čak 586 saobraćajnih kazni, uglavnom zbog prebrze vožnje.

Talas tragedija u svetu kriptovaluta

Ova nesreća dolazi neposredno nakon brutalnog ubistva drugog ruskog kripto–tajkuna, Romana Novaka (38), i njegove supruge, bivše TV reporterke Ane (37), čija su raskomadana tela pronađena prošle nedelje u pustinji u Dubaiju.

Zbog ubistva su uhapšena trojica Rusa - dvojica bivših boraca sa ratišta u Ukrajini i jedan bivši detektiv iz odeljenja za ubistva.

(Kurir/The Sun)

BONUS VIDEO: