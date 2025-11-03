Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova, Marija Zaharova, pronašla je neobičan način da uporedi današnje rušenje kule u Rimu sa pomaganjem Italije Ukrajini u ratu.

U ponedeljak se srušio deo srednjevekovne Kontijeve kule u centru Rima, blizu Koloseuma, povredivši četiri osobe.

Foto: Profimedia

 

 

- Dokle god italijanska vlada besmisleno troši novac poreskih obveznika, Italija će se urušavati, od ekonomije do tornjeva - napisala je Zaharova na svom Telegram kanalu.

Kako je Zaharova ukazala, u maju je italijansko Ministarstvo spoljnih poslova izvestilo da podrška zemlje Ukrajini iznosi približno 2,5 milijardi evra.

Da podsetimo, deo Kontijeve kule u Rimu, koja je trenutno u fazi restauracije, srušio se jutros nešto posle 11 časova po lokalnom vremenu, a više ljudi ostalo je zatrpano pod ruševinama.

 

 

Kula, sagrađena 1238. godine po nalogu pape Inoćentija III, nalazi se u blizini Koloseuma i Rimskog foruma, u samom istorijskom centru Rima. U trenutku delimičnog urušavanja, koje se dogodilo oko 11.30, bila je u fazi restauracije finansirane sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Italije.

Rimska vatrogasna brigada poslala je tri operativne ekipe, dve auto-lestve i specijalne jedinice na mesto nesreće. Tri radnika, koji su ostali zarobljeni na vrhu kule, evakuisana su kroz vrata pomoću auto-lestvi, dok je četvrti radnik izvučen iz same konstrukcije.

(RIA/Nportal)

