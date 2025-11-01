Elia Del Grande, osuđen na trideset godina zatvora za takozvani "pekarski masakr", pobegao je iz ustanove otvorenog tipa i nestao.

"Pekarski masakr" se dogodio 7. januara 1998. godine, kada je tada 22-godišnji Elia pobio celu svoju porodicu - oca, majku i brata, u gradiću Kadrecate u Varezeu.

Bio je smešten u ustanovu otvorenog tipa, takozvani "radni dom", u Kastelfranko Emiliji, u provinciji Modena. Foto: Jutjub printskrin/Cristian Cantin

Del Grande, koji danas ima 49 godina, bio je pod sigurnosnim merama jer je smatran opasnim i trebalo je da provede šest meseci u ustanovi do nove procene.

Za trostruko ubistvo Del Grande je odslužio 25 godina.

Potraga za beguncem fokusira se i na područje Varezea i Sardinije.

Del Grande je uznemiravao komšije i vršio sitne krađe, zbog čega je sud odredio da bude smešten u "radni dom" u Modeni.

On je preskočio zid i nestao bez traga. Foto: Profimedia

Del Grande je pre 27 godina iz puške ubio oca Eneju (58), majku Alidu (53) i brata Enrika (27).

Porodica je bila veoma poznata u oblasti zato što su bili vlasnici poznate pekare, a otud je i masakr dobio naziv.

Motiv masakra nikada nije u potpunosti razjašnjen. Italijanski mediji su tokom vremena pisali o novčanim problemima, psihičkim tegobama ubice, kao i činjenici da porodica nije prihvatala devojku Elie Del Grande koja je bila iz inostranstva.

(Kurir/ANSA)

