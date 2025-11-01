Elia Del Grande, osuđen na trideset godina zatvora za takozvani "pekarski masakr", pobegao je iz ustanove otvorenog tipa i nestao.

"Pekarski masakr" se dogodio 7. januara 1998. godine, kada je tada 22-godišnji Elia pobio celu svoju porodicu - oca, majku i brata, u gradiću Kadrecate u Varezeu.

Bio je smešten u ustanovu otvorenog tipa, takozvani "radni dom", u Kastelfranko Emiliji, u provinciji Modena.

Foto: Jutjub printskrin/Cristian Cantin

 

 

Del Grande, koji danas ima 49 godina, bio je pod sigurnosnim merama jer je smatran opasnim i trebalo je da provede šest meseci u ustanovi do nove procene.

Pročitajte još

SMRT 3 POLICAJCA Došli izvršitelji,Marija digla kuću u vazduh

SMRT 3 POLICAJCA Došli izvršitelji,Marija digla kuću u vazduh

15:31

Jedna od najvećih EU zemalja ZABRANJUJE burke u javnosti

Jedna od najvećih EU zemalja ZABRANJUJE burke u javnosti

22:49

RADILE MAKAZE: Kako je Đorđo Armani ošišao Srpkinju

RADILE MAKAZE: Kako je Đorđo Armani ošišao Srpkinju

15:40

NIČE NAJVEĆI VISEĆI MOST SVETA: Trka Evropljana sa Azijatima

NIČE NAJVEĆI VISEĆI MOST SVETA: Trka Evropljana sa Azijatima

22:05

Za trostruko ubistvo Del Grande je odslužio 25 godina.

Potraga za beguncem fokusira se i na područje Varezea i Sardinije.

Del Grande je uznemiravao komšije i vršio sitne krađe, zbog čega je sud odredio da bude smešten u "radni dom" u Modeni.

On je preskočio zid i nestao bez traga.

Foto: Profimedia

 

 

Del Grande je pre 27 godina iz puške ubio oca Eneju (58), majku Alidu (53) i brata Enrika (27).

Porodica je bila veoma poznata u oblasti zato što su bili vlasnici poznate pekare, a otud je i masakr dobio naziv. 

Motiv masakra nikada nije u potpunosti razjašnjen. Italijanski mediji su tokom vremena pisali o novčanim problemima, psihičkim tegobama ubice, kao i činjenici da porodica nije prihvatala devojku Elie Del Grande koja je bila iz inostranstva.

(Kurir/ANSA)

ITALIJANI KUPUJU NA MARAKANI? Atalanta želi Zvezdinog bisera
Sport

ITALIJANI KUPUJU NA MARAKANI? Atalanta želi Zvezdinog bisera

PARTIZAN OŠTEĆEN PROTIV BARSELONE? Sporni snimak kruži internetom, da li je ovo prelomilo meč?
Sport

PARTIZAN OŠTEĆEN PROTIV BARSELONE? Sporni snimak kruži internetom, da li je ovo prelomilo meč?

BONUS VIDEO:

#pekarski masakr #Elia Del Grande #masakr #masakr u Italiji #trostruki ubica #ubica pobegao iz zatvora #Italija vesti #beg iz zatvora #bekstvo iz zatvora
Komentari 0
ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА СУБОТУ, 1. НОВЕМБАР: Бику стижу добре вести, Лаву новац, Шкорпији јавно признање, Водолији подршка надређених

DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 1. NOVEMBAR: Biku stižu dobre vesti, Lavu novac, Škorpiji javno priznanje, Vodoliji podrška nadređenih