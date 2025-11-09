Rut Pozner, žena koja je preživela Holokaust, i njen suprug Majkl doneli su zajedničku odluku da okončaju svoje živote uz "asistirano samoubistvo". Svoju nameru nisu otkrili ni porodici ni prijateljima – obavestili su ih tek putem mejla poslatog nakon smrti 26. septembra.

- Žao nam je što vam to nismo ranije spomenuli, ali kada primite ovaj mejl, nas dvoje više nećemo biti među živima - napisali su.

- Odluka je bila obostrana, doneta bez ičijeg pritiska. Živeli smo dug život, zajedno skoro 75 godina. U jednom trenutku, kada su nam oslabila čula vida i sluha i nestalo energije, shvatili smo da to više nije život, već puko postojanje koje nikakva nega ne može popraviti. Foto: Profimedia

Od devojčice koja je pobegla iz Treblinke do umetnice i edukatorke



Rut Pozner rođena je u Poljskoj i kao dete preživela je užase koncentracionog logora Treblinka, iz kojeg je uspela da pobegne sa svojom tetkom. Tri godine provela je u bekstvu, pre nego što je pronašla utočište u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Tokom života ostvarila je zapaženu karijeru kao glumica, plesačica, spisateljica i edukatorka koja je govorila o Holokaustu. Udala se za Majkla 1950. godine, a njihov brak trajao je gotovo osam decenija. Najveću tragediju doživeli su 1998. kada im je sin DŽeremi preminuo u 37. godini, tokom lečenja od zavisnosti od heroina.

"Uživali smo u zajedničkom životu"

U oproštajnom mejlu, Rut i Majkl napisali su i poslednje reči koje otkrivaju mir s kojim su dočekali kraj:

- Imali smo zanimljiv i raznolik život, osim tuge zbog gubitka našeg sina DŽeremija. Uživali smo u vremenu koje smo proveli zajedno, trudili smo se da ne žalimo za prošlim, da živimo u sadašnjosti i da ne očekujemo previše od budućnosti. Mnogo ljubavi – Rut i Majk.

Put u Švajcarsku – i miran kraj

Par nije bolovao od teških bolesti, ali je odlučio da ode zajedno. Iz svog doma u Londonu otputovali su u Bazel, u Švajcarsku, gde su se obratili organizaciji "Pegasos", koja pomaže osobama da uz medicinsku asistenciju dostojanstveno okončaju život. Foto: Profimedia

Asistirano samoubistvo u Švajcarskoj je legalno još od 1942. godine, prema organizaciji "Dignity in Dying". Za razliku od eutanazije, koja je zabranjena, u ovom procesu pacijent sam uzima propisane lekove kojima prekida život.

"Bili su intelektualno veoma bistri, ali iscrpljeni"

Dugogodišnja prijateljica para, dramaturškinja Sonja Linden, ispričala je da su Rut i Majkl već neko vreme planirali ovaj korak.

- Odluku su doneli zajedno pre izvesnog vremena – želeli su da umru zajedno. Dogovorili su odlazak u Švajcarsku pre godinu dana. Nismo znali da su zaista otišli sve dok nismo primili mejl, što je bilo tužno jer smo želeli da se oprostimo - rekla je Linden.

Dodala je da je Rut bila fizički slaba, dok je Majkl imao ozbiljne probleme sa vidom i sluhom, ali su oboje bili "mentalno izuzetno prisutni".

- Jednostavno su bili iscrpljeni. Smatrali su da je to pozitivan korak i da im je pomogao da mirno prihvate kraj. Nisam pokušala da ih odgovorim – razumela sam i podržala njihovu odluku, ali je ipak bio šok primiti taj mejl - iskreno je priznala.

Oproštaj od izuzetne žene

Nakon smrti Rut Pozner, "Holocaust Educational Trust" odao joj je počast, ističući njen doprinos obrazovanju i sećanju na žrtve Holokausta.

- Iako je tada već bila u osamdesetim, Rut je smatrala svojom misijom da govori mladima o iskustvima iz Holokausta. Verovala je da budući lideri treba da nauče lekcije iz prošlosti - navela je Karen Polok, izvršna direktorka ove organizacije.

- Rut je bila jedinstvena – puna harizme i topline, ostavljala je snažan utisak na svakog koga bi srela. Nedostajaće nam.

(Ona/People)

