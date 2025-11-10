Petar je davne 1971. godine uplovio u bračne vode sa koleginicom LJiljanom Gazdić, koju je publika gledala u serijama "Bolji život", "Porodično blago", "Zaboravljeni" … Foto: V. Danilov

Brak je trajao tri decenije, a kruna ljubavi bila je ćerka Milica, danas poznata pozorišna rediteljka.

Tokom brakorazvodnog postupka, Kralj je živeo u jednom hotelu blizu Kinoteke. Ceca Bojković i Muci Draškić, koji su živeli neposredno pored hotela, shvatili su da glumac ovde stanuje i potom mu ponudili da se useli u njihov stan jer je soba Katarine Žutić bila prazna.

Foto: ATA images

Ovde je proveo šest meseci, a onda upoznao balerinu Sonju Divac i sa njom ubrzo uplovio u vezu.

"Potom sam otišao u podstanare. Sonja mi je u proleće 1999. godine, u vreme bombardovanja, svojim folksvagenom pomogla da se smestim u ovom stanu", pričao je Petar. Foto: D. Mišić

Već sledeće godine počeli su da žive zajedno.

- Reditelj Muci Draškić je naložio da se u Ateljeu 212 napravi krevet za nas - istakla je ranije Sonja, pa dodala:

- Igrali smo mnogo godina zajedno u predstavi ‘Kneginja od Foli Beržera’. Tada smo bili samo poznanici. Ja sam se družila sa Cecom i Mucijem, dolazila kod njih u goste i sretala Petra u njihovom stanu i tek onda smo počeli on i ja da se družimo, i to tako što smo išli u bioskop.

Sonja je priznala da je kod Petra odmah primetila skromnost i stidljivost, kao i da je imao vrlo romantične gestove, a prosio ju je čak tri puta.

- Značajna godina za nas bila je 1998. i grad Novi Sad, u koji je Petar bio zaljubljen, u kojem je stekao najbolje prijatelje i završio gimnaziju, grad u kojem sam ja provela dobar deo detinjstva, grad u kome smo se prepoznali. Dan pre njegovog povratka za Beograd, trebalo je da se ja vratim i tada me je upitao: ‘Da li voliš za doručak jaja sa slaninom’? Rekla sam da volim. Kasnije smo pričali o tome kako su se i njemu i meni u Novom Sadu desile životne prekretnice. Tako je počela naša ljubav. Nije se stideo, kao većina muškaraca, da kupuje cveće i da me sa buketom, a najčešće sa jednom ružom, obraduje vraćajući se kući. Nije se stideo da izjavljuje ljubav i da govori o njoj. Bio je istinski dobar i nežan čovek i ako ste mu dragi, imao je potrebu da vas dodirne. Kada mi dugo ne bi doneo ružu, mislila sam da me više ne voli, tako me je razmazio. Kupovao je te ruže uvek na istom mestu u centru grada i tada mu je vlasnica radnje rekla: ‘Kada vi toliko često kupujete cveće za svoju gospođu, evo da joj i ja pošaljem neki cvetić’. Tako sam dobijala cveće i od nje - pričala je ona.

(Blic)

