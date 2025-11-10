Rada se onda osvrnuli i na odnos sa Milanom Stankovićem i otkrila u kakvom je odnosu sada sa njim.

Istakla je da on nije momak sa kojim je obnovila vezu, ali da će uvek imati posebno mesto u njenom srcu.

- Milan je u ilegali, zapeo je za tu ilegalu. Ne, ne, ne, Milanče je duša i deo mog života zauvek, ali i mene nervira što neće da se otvori, hoće da se javi, ali neće da se otvori. On živi u Beogradu, ne viđamo se koliko bi trebalo, ali videli smo se skoro, to je u poslednjih mesec dana, da - rekla je Rada u emisiji "Premijera, vikend specijal". Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Želimo dete"

Podsetimo, Rada otkrila da želi da se ostvari kao majka i da je sigurna da je našla "onog pravog" kome bi izgovorila "sudbonosno da".

- To nisu meseci u pitanju, u pitanju su godine, to je jedan novi-stari dečko, jedan te isti. Ne bih za medije o tome, a ono što je najvažnije, jeste da sam ja presrećna. Ne sumnjam da, kada bih ga pokazala ovako javno, onda bi koleginice moje bacile ne jedno oko, nego oba oka. Da, on je taj kom bih izgovorila sudbonosno "DA", osećam da je on taj. Jeste, naše želje su da dobijemo dete, ali se ne pitamo mi - rekla je ona.

(Blic)

