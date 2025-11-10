Marija Šerifović je jednom prilikom govorila o odnosu sa svojim ocem rajkom Šerifovićem i tome kako danas gleda na razlaz roditelja.

Kako je Marija rekla, oprostila je sve ocu Rajku i sa njim je imala dobar odnos.

- Nedavno smo se videli u Kragujevcu i rekao mi je: "Ma šta god da sam uradio loše, pogrešno, naopako, ovako ili onako...", a onda me je pogledao onako značajno: "... barem znam da sve što ima veze sa tobom da sam uradio ispravno". U smislu i kontekstu da je ostavio iza sebe osobu kojom može da se ponosi kao svojom ćerkom. Bio je iskren i to jeste istina - kaže Marija i dodaje: Foto: ATA images/M.M.

- Napravio je Rajko puno problema u životu i ja sam to njemu sve oprostila jer prvo mi je otac, drugo roditelje ne možemo da biramo pogotovo ne želim da ih menjam. Da je Verica na primer pokušala da ima dete sa nekim doktorom ili pilotom, sigurno se ne bih desila ja, već neko malo normalniji, neko malo uobičajniji i to bi bilo sigurno dosadno, i ne bih imala toliko sluha koliko imam - rekla je ranije Marija u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović".

Podsetimo, Rajko Šerifović umro je danas nakon kratke i teže bolesti.

