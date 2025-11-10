Sloboda Mićalović u ovom filmu tumači lik Hajdukove majke, a ono što javnost nije znala je da jednu od vodećih ženskih uloga ima njena ćerka Vera koja igra Robertu.

FOTO: Ata / M.T

- Veliko mi je zadovoljstvo što su Milan i ekipa uspeli da ekranizuju naše omiljeno delo, kada mi je Toki rekao da bi voleo da igram Hajdukovu majku, bila sam počastvovana da budem deo ove priče. Moja uloga je prototip majke, žene koja je dovoljno hrabra da ide za svojom porodicom, za idejom svog muža, da se izmesti iz neke sigurne sredine kako bi uspela da sačuva porodicu koja je u današnje vreme sve više ugrožena. Ona je podrška sinu i mužu, a mene je ovaj film vratio u detinjstvo - rekla je na samom početku Sloboda.

Radnja filma je smeštena u 80. godine, a sada je Sloboda rekla da se na setu vratila u taj period života.

- Ja sam 81. godište i imala sam osećaj kao da sam ušla u vremensku mašinu. Kada sam ušla u stan u kojem smo snimali scene, imala sam osećaj da sam se vratila u vreme kada sam bila klinka. To mi je bilo jako dirljivo, podsetila sam se muzike i filmove tog vremena. Sećam se, mi smo imali Zastavu 101, pa se svi potrpamo u taj automobil i idemo na more i super nam je iako nema klime ni ničega. Tada je porodica bila baza, a ne šminka izvan toga - rekla nam je glumica koja je ovaj projekat uporedila sa filmom "Lajanje na zvezde".

FOTO: Ata / M.T

- Mislim da nisam bila ni studentkinja kada je izašao film "Lajanje na zvezde" i mislim da će ovaj film isti taj uspeh ostvariti. To je film koji znam napamet, a i dalje sa radošću ostanem da ga gledam. Nadam se da će tako biti i sa filmom "Hajduk u Beogradu".

"Nisam želela da ćerka glumi"

Sloboda i Vojin su se oduvek trudili da ćerke ne eksponiraju javno, a sada je glumica iskreno priznala da nije srećna što je Vera krenula stopama svojih roditelja.

- Lagala bih kada bih rekla da nemam tremu, zaboravila sam da je sada i meni premijera, jer je fokus na njoj jer je njoj prvi put. Iskreno, kao i svi mi glumci, ja nisam bila presrećna da ona uđe u ovaj svet jer je ovaj posao zarazan. Dopadne ti se, jer je najlepši posao na svetu - rekla je Sloboda i otkrila kako je došlo uopšte do toga da se ona prijavi za kasting.

- Iskreno, bilo je ovako... Vera je čitala lektiru "Hajduk u Beogradu" i ja sam videla knjigu na stolu i rekla joj da se upravo snima taj film i ona je rekla da želi da ode na kasting. Dosta njih iz odeljenja se prijavilo i mene je posle Toki nazvao i rekao: "Ja sam odlučio, Vera igra Robertu". Ja sam rekla: "To ne dolazi u obzir, ne može da igra u filmu". Ja sam mislila iskreno i nadala se da će nju odbiti, onda mi je Toki rekao: "Okej, ti reci detetu da ne može da igra, ja sam joj dao ulogu i dobila je ulogu, ali ti joj reci da ne može da igra". Stavio me je u situaciju da ja stvarno nisam mogla to da uradim svom detetu i da joj zabranim da igra i onda sam to prihvatila.

Sloboda je rekla da ne zna da li će njena ćerka nastaviti da se bavi glumom, te da je njoj najvažnije da se na setu zabavila.

- Ono što je meni najvažnije to je da se ona zabavila, stekla je nove drugare i uradila je dobar posao, reditelj je zadovoljan. Tu se moja ambicija završava, ona ima 15 godina sve ostalo će ona odlučiti. Ne znam da li je to interesuje, najbolje je da ona o tome govori. Meni je kao majci najvažnije da je uživala na snimanju, a kao glumici da je uspela da odgovori svim zahtevima koji nisu bili nimalo laki za njenu ulogu koja je kompleksna - rekla nam je ona.

(Blic)