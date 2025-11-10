U noći između 30. i 31. jula 1993. godine, Laušević je u podgoričkom kafiću "Epl", posle tuče u kojoj je učestvovao sa bratom, usmrtio Dragora Pejovića (20) i Radovana Vučinića (21) i ranio Andriju Kažića. 

Za dvostruko ubistvo glumac je 1994. dobio 13 godina zatvora koje je izdržavao u crnogorskom Spužu, kao i u Požarevcu. Pušten je 1998. godine, potom se odselio u SAD, a u Srbiju se vratio 2013. godine.

Prema događajima koji su daleke 1993. potresli celu Jugoslaviju i glumčevoj knjizi "Godina prođe, dan nikad" snimljena je serija "Pad", u kojoj je ulogu Lauševića odigrao popularni glumac Milan Marić.

Foto: Reprint Večernje Novosti

 

Ranije smo objavljivali kako je izgledao prvi novinski tekst objavljen posle zločina, u kojem su se našle ispovesti osoblja lokala u kojem je došlo do pucnjave.

Čitaoci "Večernjih novosti" imali su daleke 1993. godine prilike da vide i fotografije nastale u Podgorici.

Foto: Reprint Večernje Novosti

 

Na prvoj fotografiji iz arhive "Novosti", u okviru ovog teksta, vidi se mesto zločina - kafić "Epl", koji je uslikan posle obračuna.

Druga fotografija prikazuje policijsku stanicu u koji je Laušević priveden posle pucnjave.

