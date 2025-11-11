Mira Škorić, koja je nedavno žestoko izvređala bivšu najbolju prijateljicu i kumu Svetlanu Cecu Ražnatović i njene atribute, bila je gošća podkasta makedonskog šoumena Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, gde je govorila o nekadašnjoj bliskoj prijateljici i njenoj vezi sa "zemunskim klanom".

- Ona je bila optužena da je tražen alibi od nje kada je ubijen pokojni premijer Zoran Đinđić. Ti ljudi su tražili to od nje. Zašto nisu tražili od mene? Ja se s njom tada nisam družila, ali znam sve što se dešavalo. Ne tvrdim da je bila umešana u ubistvo, neću to da kažem, ali se družila s tim ljudima. Ipak, istina nikada nije do kraja izašla. Zašto si bila primorana da ti neko traži alibi za takvu stvar? - rekla je Mira. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Na pitanje da li je istina da je Ceca navodno bila u vezi sa pripadnikom "zemunskog klana", Škorićeva je odgovorila:

- Bila je u vezi sa nekim iz "zemunskog klana". Ne mogu da pričam i da imenujem. Ne pada mi na pamet. Ako treba, zna se gde ću pričati. Ako to može da se nazove ljubavnom vezom, ali jeste bio ljubavni akt.

Naposletku, Škorićeva je pomenula i Acu Lukasa i njegovog menadžera.

- Ona treba da smiri strasti. Sve radi podmuklo. Sve što se dešava Aci Lukasu izlazi iz njene kuće. Nek me tuži, volela bih da tuži njega.

- Kada je završila u pritvoru, mi smo pravili o ozbiljan skup. Ako budem primorana, ako ti budeš krenula meni da saplićeš noge, da radiš ovo što radiš, neće biti dobro. Može da joj ugrozi slobodu, ozbiljno da joj ugroze mir, da ne može da spava. Upozoravam je da ne radi prema meni ovakve stvari. Bolje zmija da je ujede nego ja. Hoću reći, ja se iskreno ne bih baš z*jebavala sa mnom, jer ja nemam strah ni od koga - rekla je Mira Škorić, koja je ispričala i kad su se njih dve upoznale i kako je bilo tokom "Sablje". Foto: ATA images/A. Ahel

- To je bilo pre sto godina, upoznali smo se u studiju, i krenule smo spontano u to neko druženje. Ja sam uvek bila tu, znam koliko je to užasno i ne želim to nikome zatvor, to što se njoj desilo. More suza sam isplakala zbog nje, ona za mnom nije nikada. Ona je sama svoj neprijatelj i to je tačka i kraj. Bila sam u stanju da poginem za tu osobu - rekla je Škorićka, a iz Cecinog tima poručuju da neće komentarisati Mirine reči.

(Kurir)

